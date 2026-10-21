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Novo Caps Infanto Juvenil vai atender 22 municípios do Norte Pioneiro

Unidade em Santo Antônio da Platina oferece atendimento especializado em saúde mental para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Assessoria
21/10/2026 às 10h27
Novo Caps Infanto Juvenil vai atender 22 municípios do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, inaugurou nesta terça-feira (20) o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS IJ) Regional, serviço especializado no atendimento de crianças e adolescentes com demandas relacionadas à saúde mental. A unidade atenderá moradores dos 22 municípios vinculados à 19ª Regional de Saúde e será gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnorpi).

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Durante a solenidade, o prefeito de Santo Antônio da Platina, Gil Martins, destacou o alcance regional do serviço e a cooperação entre os municípios para ampliar a assistência especializada.

“Essa não é uma conquista de Santo Antônio da Platina. É uma conquista de mais de 20 municípios que compõem o nosso consórcio intermunicipal de saúde”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida, ressaltou que a unidade representa uma nova possibilidade de atendimento para crianças, adolescentes e familiares que aguardavam acompanhamento especializado. Segundo ela, os atendimentos começaram na quarta-feira (21).

A estrutura contará com equipe multiprofissional, incluindo médicos, psicólogos, assistentes sociais e profissionais de enfermagem, além de trabalhadores das áreas administrativa e operacional. A responsável técnica pela coordenação dos CAPS do consórcio, Sibele Cristina de Lima, destacou o compromisso com um atendimento humanizado, baseado na escuta, no respeito e na dignidade dos pacientes e familiares.

A inauguração reuniu autoridades municipais e regionais, representantes da saúde e integrantes de entidades. Participaram dos pronunciamentos representantes da 19ª Regional de Saúde, do Cisnorpi e da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), além dos prefeitos de Japira, Hariel Vieira Fogaça, e de Conselheiro Mairinck, Joselei Aparecido de Carvalho.

O acesso ao CAPS IJ será realizado por meio da rede municipal de saúde. As famílias devem procurar inicialmente uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde a criança ou o adolescente passará por avaliação e poderá ser encaminhado ao atendimento especializado, conforme a indicação profissional.

A unidade atende pacientes de 0 a 17 anos e está localizada na Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, nº 667, esquina com a Rua 13 de Maio, uma quadra abaixo da Praça da Matriz, na região central de Santo Antônio da Platina.

Foto: Divulgação.
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