Estudantes de Wenceslau Braz conquistam prêmio de robótica no Agrinho 2026

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - Estudantes do 6º ano do Colégio Estadual Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, conquistaram o título de campeões na categoria Robótica do Concurso Agrinho 2026. A equipe desenvolveu o projeto “Guardiões das Colmeias”, que utiliza tecnologia para auxiliar no monitoramento de colmeias e contribuir para a preservação das abelhas.

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O trabalho foi desenvolvido pelos alunos Felipe Domingues de Nadai, Caio Miguel Schleich, Miguel Endriu Bega e Felipe Alef Monteiro, sob orientação da professora Viviane Servino de Oliveira. A proposta combina conhecimentos de ciência, tecnologia e sustentabilidade para apresentar uma solução voltada à atividade apícola.

O projeto utiliza uma placa Arduino integrada a sensores capazes de monitorar informações como temperatura, umidade e peso das colmeias. Os dados permitem acompanhar as condições do ambiente e o comportamento das colmeias, oferecendo informações que podem auxiliar os apicultores no acompanhamento da produção e na identificação de possíveis alterações.

A iniciativa também aborda a importância das abelhas para o equilíbrio ambiental e para a produção de alimentos. Esses insetos desempenham papel fundamental na polinização de diversas espécies vegetais, contribuindo para a reprodução das plantas e para a manutenção da biodiversidade.

Ao desenvolver o sistema, os estudantes aplicaram conhecimentos tecnológicos na construção de uma ferramenta com potencial de utilização prática. O projeto aproxima o conteúdo trabalhado em sala de aula de situações do cotidiano, relacionando programação, eletrônica e questões ambientais.

A conquista coloca o Colégio Estadual Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf entre os destaques da edição de 2026 do Concurso Agrinho, iniciativa voltada à educação e ao desenvolvimento de projetos relacionados a diferentes áreas do conhecimento.

A cerimônia de premiação está prevista para o dia 9 de novembro, em Curitiba. O evento reunirá os participantes reconhecidos na edição deste ano do concurso, que contempla trabalhos desenvolvidos por estudantes e instituições de ensino do Paraná.