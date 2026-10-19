Alunos de Wenceslau Braz são destaque em feira científica estadual realizada em Foz do Iguaçu

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - Estudantes da Escola Estadual Ary Barroso, de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, conquistaram o primeiro e o segundo lugares na V Feira Científica do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (FENAAH/S), realizada entre os dias 21 e 23 de setembro, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Os alunos participaram da feira com dois projetos científicos, premiados nas categorias Desenvolvimento Sustentável e Inovação e Criatividade.

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O projeto “Da Chuva à Horta” conquistou o primeiro lugar na categoria Desenvolvimento Sustentável. Já o trabalho “Sensibilidade Auditiva no TEA” ficou em segundo lugar na categoria Inovação e Criatividade. As propostas representaram a escola e o município em uma programação que reuniu estudantes de diferentes regiões do Paraná.

A FENAAH/S é promovida pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), por meio do Departamento de Educação Inclusiva e do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação. A iniciativa busca incentivar a pesquisa científica entre estudantes da educação básica, estimular o desenvolvimento de ideias e aproximar os participantes de diferentes áreas do conhecimento.

Na quinta edição, em 2026, a feira selecionou cerca de 200 projetos para apresentação e avaliação em Foz do Iguaçu. Os trabalhos abordaram diferentes temas e foram submetidos à apreciação de avaliadores, proporcionando aos estudantes a oportunidade de compartilhar pesquisas e apresentar propostas desenvolvidas no ambiente escolar.

O projeto “Da Chuva à Horta” foi reconhecido na área de sustentabilidade, enquanto “Sensibilidade Auditiva no TEA” recebeu a premiação na categoria voltada à inovação e à criatividade, levando à feira temas relacionados ao meio ambiente e ao transtorno do espectro autista (TEA).

Os resultados colocaram os estudantes de Wenceslau Braz entre os destaques da edição estadual, com duas premiações conquistadas pela Escola Estadual Ary Barroso.