Publicidade

Norte Pioneiro enfrenta novo risco de temporais nesta quinta

Após quarta-feira marcada por chuva persistente, Inmet emite dois alertas para a região, com previsão de ventos de até 100 km/h, granizo e risco de alagamentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
15/10/2026 às 10h00
Norte Pioneiro enfrenta novo risco de temporais nesta quinta
Região está sob dois alertas de tempestade nesta quinta-feira (15). Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Norte Pioneiro do Paraná enfrenta um novo risco de temporais nesta quinta-feira (15), após uma quarta-feira marcada por chuva persistente em diferentes municípios da região. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade, incluindo um aviso laranja, classificado como perigo, com previsão de ventos que podem atingir 100 km/h, chuvas intensas e queda de granizo.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados que podem variar de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem alcançar velocidades entre 60 e 100 km/h, acompanhadas da possibilidade de granizo.

O órgão também alerta para riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos. O aviso começou à 00h01 desta quinta-feira e permanece válido até as 23h59.

Região está sob dois alertas

Além do alerta laranja, o Inmet publicou um segundo aviso, de cor amarela, classificado como perigo potencial, também válido durante toda esta quinta-feira.

Nesse caso, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, também com possibilidade de queda de granizo.

Embora apresente menor grau de severidade, o alerta amarelo aponta riscos de queda de galhos, danos em plantações, interrupções pontuais de energia elétrica e alagamentos.

Os dois avisos reforçam a necessidade de atenção da população, especialmente após o período prolongado de chuva registrado na quarta-feira.

Cuidados durante as tempestades

Diante da possibilidade de novos temporais, o Inmet recomenda evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

A orientação também é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Durante as tempestades, a população deve evitar utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada e, quando possível e seguro, desligar equipamentos elétricos.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.

Pavimentação ocorre em diferentes etapas, começando pela aplicação da sub-base, seguida pela base e, posteriormente, pelo revestimento asfáltico. Foto: EPR Litoral Pioneiro
INFRAESTRUTURA Há 45 minutos

Duplicação da BR-153 avança e rodovia começa a receber asfalto em Jacarezinho

Nova etapa das obras utiliza pavimento produzido com borracha reciclada de pneus; concessionária alerta que chuvas intensas podem afetar o andamento dos serviços

 Instituto do Rim alcançou 100% dos critérios avaliados. Foto: Maps
SELO DA ANVISA Há 2 dias

Unidades de saúde do Norte Pioneiro são reconhecidas pela Anvisa por segurança do paciente

Hospital Regional do Norte Pioneiro e Instituto do Rim, ambos em Santo Antônio da Platina, estão entre os 70 estabelecimentos reconhecidos no Paraná; Instituto do Rim alcançou 100% dos critérios avaliados

 Foto: IA - Folha Extra
LAVOURAS EM RISCO Há 2 dias

Chuvas intensas ameaçam lavouras e preocupam produtores do Norte Pioneiro

Após alguns dias de trégua, temporais voltaram a atingir a região nesta terça-feira (13); excesso de umidade dificulta o plantio da safra de verão e coloca produtores em alerta para possíveis perdas

 Em Wenceslau Braz chove desde as primeiras horas desta terça-feira (06). Foto: Davi Martins/Folha Extra
TEMPO INSTÁVEL Há 1 semana

Prepare o guarda-chuva: Norte Pioneiro terá sequência de quase dez dias com chuva

Previsões do Simepar para diferentes cidades da região indicam chuva recorrente até a próxima semana, com breve período de tempo firme e temperaturas que podem passar dos 30°C

 Tempo fechado em dia de chuva em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra
REGIÃO EM ALERTA Há 1 semana

Norte Pioneiro pode enfrentar novas tempestades nesta segunda-feira

Avisos amarelo e laranja do Inmet apontam risco de chuva forte, rajadas de até 100 km/h e queda de granizo até o fim do dia

Publicidade
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 3 minutos

Festa das Crianças reúne famílias em dia de brincadeiras e diversão em Jaboti
TEMPESTADES Há 13 minutos

Tempestades fazem Norte Pioneiro registrar ventos acima dos 60 km/h
INVESTIGAÇÃO Há 30 minutos

Idoso é preso suspeito de assediar menina de 12 anos nos Campos Gerais
INFRAESTRUTURA Há 42 minutos

Duplicação da BR-153 avança e rodovia começa a receber asfalto em Jacarezinho
PREVENÇÃO Há 3 horas

Defesa Civil de Arapoti promove palestras sobre prevenção de riscos e desastres nas escolas

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o recurso encontra a memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados