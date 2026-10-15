Norte Pioneiro enfrenta novo risco de temporais nesta quinta

Região está sob dois alertas de tempestade nesta quinta-feira (15). Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Norte Pioneiro do Paraná enfrenta um novo risco de temporais nesta quinta-feira (15), após uma quarta-feira marcada por chuva persistente em diferentes municípios da região. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade, incluindo um aviso laranja, classificado como perigo, com previsão de ventos que podem atingir 100 km/h, chuvas intensas e queda de granizo.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados que podem variar de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem alcançar velocidades entre 60 e 100 km/h, acompanhadas da possibilidade de granizo.

O órgão também alerta para riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos. O aviso começou à 00h01 desta quinta-feira e permanece válido até as 23h59.

Região está sob dois alertas

Além do alerta laranja, o Inmet publicou um segundo aviso, de cor amarela, classificado como perigo potencial, também válido durante toda esta quinta-feira.

Nesse caso, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, também com possibilidade de queda de granizo.

Embora apresente menor grau de severidade, o alerta amarelo aponta riscos de queda de galhos, danos em plantações, interrupções pontuais de energia elétrica e alagamentos.

Os dois avisos reforçam a necessidade de atenção da população, especialmente após o período prolongado de chuva registrado na quarta-feira.

Cuidados durante as tempestades

Diante da possibilidade de novos temporais, o Inmet recomenda evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

A orientação também é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Durante as tempestades, a população deve evitar utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada e, quando possível e seguro, desligar equipamentos elétricos.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.