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Acidente entre Van da ProTork e caminhão de frangos deixa motorista ferido na PR092

Colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira no trecho da rodovia que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
14/10/2026 às 13h47
Acidente entre Van da ProTork e caminhão de frangos deixa motorista ferido na PR092
Foto: Colaboração/Folha Extra

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - Um motorista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (14) na rodovia PR092. A colisão envolvendo uma Van da empresa ProTork e um caminhão de transporte aviário aconteceu no trecho da rodovia que passa por Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem da folha, o acidente aconteceu no período da manhã e envolveu uma Van Mercedes Benz e da empresa ProTork e um caminhão que realiza o transporte de frangos.

Conforme os dados apurados no local, a Van transitava no trecho Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando se envolveu em uma colisão com o caminhão que transitava no sentido contrário. O acidente aconteceu em uma curva no bairro rural Turma Nove.

Após o impacto, o motorista da Van perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, desceu em um barrando e parou após atingir uma porteira de uma propriedade. Com os impactos, ele sofreu diversas escoriações pelo corpo. Um veículo da EPR Litoral Pioneiro que seguia logo atras do caminhão acionou as equipes de socorro para prestar atendimento a vítima que foi encaminhada para avaliação médica. Já o caminhoneiro não se feriu.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito para que a equipe da concessionária realizasse a remoção da van.

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