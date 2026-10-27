PF apura possível fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos pela Argentina

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Federal (PF) teria acionado autoridades argentinas para verificar informações sobre uma possível saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil pela fronteira com a Argentina. A suspeita surgiu após relatos de que o candidato derrotado nas eleições presidenciais poderia ter embarcado em um avião particular com destino aos Estados Unidos.

Segundo apuração divulgada pela Jovem Pan nesta terça-feira (27), não haveria registro de passagem do parlamentar pelos postos regulares de controle migratório brasileiros. A publicação também informa que agentes federais estariam realizando diligências para tentar localizar o senador.

Até o momento, não há confirmação de que Flávio Bolsonaro tenha deixado o território brasileiro.

Governo argentino nega entrada do senador

As informações sobre a suposta viagem foram contestadas pelo governo da Argentina.

Em declaração atribuída pela imprensa à Presidência argentina, o porta-voz Fabián Fernández negou que Flávio Bolsonaro tenha ingressado no país. Ele também afirmou que nenhum voo com as características divulgadas havia partido em direção aos Estados Unidos.

A negativa ocorreu após o portal argentino Infobae publicar informações de que o senador poderia ter atravessado a fronteira e seguido até Puerto Iguazú, na província de Misiones, para embarcar em uma aeronave particular.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), que coordenou a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, também negou as informações sobre uma possível fuga.

Imprensa argentina cita possível voo particular

De acordo com o relato publicado pelo Infobae, Flávio teria utilizado um documento de identidade para atravessar a fronteira e seguir até a cidade argentina de Puerto Iguazú.

A publicação mencionou um avião Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, pertencente à empresa Baires Fly S.A., que teria solicitado procedimentos alfandegários e migratórios para quatro passageiros e três tripulantes.

O voo estaria previsto para a madrugada desta terça-feira (27), com os Estados Unidos como destino final.

Entretanto, as informações sobre a presença do parlamentar na aeronave não foram confirmadas. A existência de procedimentos para um voo, por si só, não comprova que Flávio Bolsonaro estivesse entre os passageiros.

Flávio havia sido intimado a entregar passaportes

A suspeita de uma possível saída do Brasil surgiu um dia após Flávio Bolsonaro anunciar que havia sido intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes comum e diplomático.

Segundo o senador, a determinação partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e também estabeleceu uma proibição de deixar o país.

Em vídeo divulgado na segunda-feira (26), Flávio relatou que foi abordado por agentes federais ao deixar a residência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

Na gravação, o parlamentar classificou a medida como uma tentativa de intimidação política e afirmou que cumpriria a determinação judicial.

"Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar", declarou.

A decisão foi anunciada após a derrota de Flávio Bolsonaro para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25).

Na sexta-feira (23), Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, havia sugerido durante uma participação em um podcast norte-americano que Flávio deixasse o Brasil caso fosse derrotado nas urnas.

Apesar das informações divulgadas sobre a suposta fuga, não há confirmação independente de que o senador tenha atravessado a fronteira ou embarcado para os Estados Unidos.

A Polícia Federal ainda não havia apresentado, nas informações fornecidas à reportagem original, uma manifestação oficial confirmando as diligências relatadas.

Com informações de Jovem Pan.