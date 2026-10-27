Flávio Bolsonaro deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, diz site argentino

Redação - Marcelo Aguiar

BRASIL - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos, passando pela Argentina, segundo reportagem publicada nesta terça-feira (27) pelo site argentino Infobae. A informação não foi confirmada oficialmente. Autoridades argentinas afirmaram que não há registro da entrada do parlamentar no país, e a Polícia Federal (PF) apura se ele saiu do território brasileiro.

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De acordo com o Infobae, Flávio teria cruzado a fronteira para a província argentina de Misiones usando documento de identidade e seguido ao aeroporto de Puerto Iguazú. De lá, embarcaria em um jato particular Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado pela empresa Baires Fly, com destino aos Estados Unidos.

O site informou que a empresa solicitou procedimentos alfandegários e migratórios para quatro passageiros e três tripulantes. A documentação, porém, não confirmou a identidade dos passageiros nem comprovou que o senador estivesse a bordo.

A Direção Nacional de Migrações da Argentina declarou que não encontrou registro de entrada de Flávio. Em comunicado, informou que, após verificações sobre o avião e a tripulação no aeroporto de Iguazú, constatou que a documentação da empresa estava regular e não havia plano de voo incluindo integrantes da família Bolsonaro. Uma fonte do Ministério da Segurança argentino disse à agência AFP que a informação era falsa.

No Brasil, a Polícia Federal passou a verificar registros de fronteira e informações sobre voos. Segundo relatos da imprensa, a corporação não identificou passagem do senador por um posto regular de controle migratório. O coordenador da campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), negou que Flávio tenha saído do país.

A suspeita surgiu após ordem atribuída ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Flávio entregasse os passaportes comum e diplomático em até 24 horas. O prazo terminou nesta terça-feira, e informações divulgadas pela Reuters apontaram que os documentos foram cancelados após o descumprimento da determinação.

Em vídeo publicado na segunda-feira (26), Flávio afirmou que entregaria os passaportes e declarou que nunca havia pensado em deixar o país. Até a tarde desta terça-feira, não havia confirmação oficial de que tivesse embarcado para os Estados Unidos.

O que dizem os aliados

Aliados de Flávio Bolsonaro afirmaram que não conseguiram contato com o senador durante a manhã desta terça-feira (27), após a divulgação da notícia sobre a possível viagem aos Estados Unidos. Segundo informações publicadas pelo UOL e pelo Metrópoles, pessoas próximas ao parlamentar e integrantes de sua equipe tentaram falar com ele por telefone e mensagens, mas não obtiveram resposta.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha de Flávio, negou que o aliado tenha deixado o Brasil. “Não saiu”, afirmou à coluna do Metrópoles. Outros interlocutores ouvidos pela imprensa também disseram não saber onde o senador estava naquele momento.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão de Flávio, reagiu com ironia à notícia, segundo o Brasil de Fato. Até a publicação das reportagens, não havia confirmação independente sobre o paradeiro do senador, e a assessoria dele não havia apresentado esclarecimentos públicos sobre a suposta viagem.