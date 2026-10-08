Homem fica ferido e vai parar no hospital após ser espancado por três suspeitos

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem de 38 anos ficou ferido e foi parar no hospital após ser espancado por três suspeitos. O crime foi registrado no início da noite desta quarta-feira (07) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 os policiais receberam um chamado para se deslocar até o Distrito de Congonhas para prestar atendimento a uma ocorrência de violência. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima relatou que estava na Avenida Paraná quando foi surpreendida por três indivíduos que estavam em motocicletas e começaram a lhe agredir com socos e capacitadas. Além disso, a vítima ainda relatou que um dos suspeitos estaria armado. O homem sofreu leões e cortes na cabeça, sendo socorrido e encaminhado a Santa Casa para receber atendimento médico.

Diante da situação e em posse da identidade dos suspeitos, os policiais realizaram diligências em busca dos agressores, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido localizado.

O caso segue sendo investigado.