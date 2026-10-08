Homem é preso após dar facadas na esposa em frente aos filhos do casal

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - Um homem foi preso na noite do último sábado (03) após ferir a esposa com uma faca em frente aos filhos do casal. O crime foi registrado no bairro Santa Cecília, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Guarda Civil Municipal, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um homem havia atacado a esposa com uma faca. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe foi informada que o casal teve uma discussão, momento em que o suspeito pegou uma faca e partiu para cima da mulher que, ao tentar se defender e salvar a própria vida, foi atingida na mão e no joelho. O crime ainda teria acontecido na frente dos três filhos do casal, entre eles, um bebê de cinco meses.

Frente aos fatos, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar atendimento a vítima. Já o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.