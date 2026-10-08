Homem é preso após dar tiros em direção a casa do próprio irmão

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem foi preso na noite da última terça-feira (06) suspeito de atirar contra a casa do próprio irmão. O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, e o suspeito foi detido em posse de drogas na rodovia BR369 em Nova América da Colina.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais receberam uma denúncia de que um homem havia realizado diversos disparos de arma de fogo contra uma residência situada ao município de Cornélio Procópio. A vítima ainda relatou que o autor dos tiros seria seu irmão que fez ameaças e fugiu do local em um Chevrolet Corsa.

Diante da denúncia, as equipes iniciaram diligências em busca do suspeito que foi localizado transitando pela rodovia BR369 próximo ao trevo de acesso ao município de Nova América da Colina. Após realizar a abordagem, os policiais encontraram munições calibre 32, 55 gramas de crack e um aparelho celular que foram apreendidos. Indagado sobre o revólver, o suspeito disse que dispensou a armar em uma sacola. Após buscas, o revólver não foi localizado.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos.