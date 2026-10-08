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Gaeco realiza operação em Wenceslau Braz contra corrupção de policiais

Cidade está entre os oito municípios alvos de diligências nesta quinta-feira (08); ação investiga suposto esquema de corrupção na Polícia Rodoviária Estadual e resultou no afastamento de 15 militares

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
08/10/2026 às 10h19 Atualizada em 08/10/2026 às 13h01
Gaeco realiza operação em Wenceslau Braz contra corrupção de policiais
As diligências tiveram como alvos pessoas ligadas a 15 policiais militares e quatro civis investigados por suspeitas de organização criminosa. Foto: GAECO

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (08), uma operação em oito municípios paranaenses para investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo policiais militares. Entre as cidades que receberam diligências está Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

A ação faz parte da terceira fase da Operação Rota 466, que investiga um suposto esquema de corrupção envolvendo policiais militares, principalmente agentes vinculados à Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual. Além de Wenceslau Braz, a operação ocorreu em Guarapuava, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Pitanga, Bituruna, Castro e Palmeira.

No geral, as diligências tiveram como alvos pessoas ligadas a 15 policiais militares e outras quatro pessoas, investigados por suspeitas de organização criminosa, corrupção passiva, concussão, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Até o momento, o Ministério Público não detalhou quantos mandados foram cumpridos especificamente em Wenceslau Braz, quais locais receberam as equipes ou se há policiais que atuam no município entre os investigados.

A Folha Extra solicitou informações complementares ao Ministério Público sobre a atuação do Gaeco em Wenceslau Braz e aguarda esclarecimentos sobre as diligências realizadas na cidade.

Justiça determina afastamento de 15 policiais

Por determinação da Justiça Militar, os 15 policiais militares investigados nesta etapa foram afastados cautelarmente das atividades operacionais e ostensivas, passando a exercer exclusivamente funções administrativas.

A decisão também determinou o recolhimento dos armamentos funcionais e particulares dos agentes.

Durante o cumprimento dos mandados, uma pessoa foi presa por posse irregular de arma de fogo. As equipes também apreenderam celulares, documentos e aparelhos eletrônicos com indícios de descaminho. O município onde ocorreu a prisão não foi informado.

Investigação aponta esquema de propina em rodovias

Segundo o Ministério Público, a operação investiga um suposto esquema de corrupção em postos da Polícia Rodoviária Estadual, incluindo uma unidade localizada em Telêmaco Borba.

As investigações apontam que empresas transportadoras teriam realizado pagamentos periódicos e fornecido combustível a policiais em troca de facilidades na fiscalização de caminhões.

O Gaeco também apura possíveis fraudes em boletins de acidentes de trânsito, direcionamento remunerado de serviços de guincho e utilização de contas bancárias de terceiros para movimentar valores de origem supostamente ilícita.

Operações já investigaram 50 policiais

A terceira fase da Operação Rota 466 foi desencadeada após a análise de documentos e aparelhos eletrônicos apreendidos nas etapas anteriores, que permitiram identificar novos suspeitos.

Somadas as três fases, a investigação já alcançou 30 policiais militares. A operação também possui três investigados em comum com a Operação Via Pix, conduzida de forma independente pelo Gaeco de Ponta Grossa.

Considerando os números divulgados pelo Ministério Público para as duas operações, 50 policiais militares já foram investigados no Paraná, dos quais 42 foram afastados das atividades operacionais.

As investigações continuam para esclarecer a participação de cada envolvido e a extensão do suposto esquema.

Foto: Marcelo Aguiar - Folha Extra.
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