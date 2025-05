Motorista morre ao tentar desviar de acidente em rodovia da região

Um grave acidente de trânsito culminou na morte de um caminhoneiro na madrugada desta quarta-feira (07). A situação aconteceu na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta da 00h30 e envolveu duas carretas, sendo uma carregada com placas de madeira e outra que transportava uma carga de ovos.

Conforme os dados colhidos no local, a carreta que transportava as chapas de madeira seguia no sentido Jacarezinho a Santo Antônio da Platina quando, na altura do km 32 da rodovia, a carga de madeira se desprendeu do último bitrem. Com isso, o motorista da carreta de ovos que seguia no sentido contrário foi surpreendido e tentou desviar, mas acabou perdendo o controle da direção e caiu em um barranco as margens da rodovia. Infelizmente, o homem não resistiu e morreu no local. Já o outro caminhoneiro não ficou ferido.

O trânsito ficou complicado no local, visto que parte da carga das duas carretas ficaram espalhadas sobre a rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foram acionadas para remover o motorista das ferragens e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.