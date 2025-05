Polícia pega casal que bebeu e destruiu bar em Wenceslau Braz

Um casal foi detido pela equipe da Polícia Militar após causar danos em um bar situado no município de Wenceslau Braz. A situação foi registrada na tarde do último sábado (03).

De acordo com a PM, os policiais receberam um chamado informando que duas pessoas estavam causando danos em um estabelecimento comercial situado a Vila Toyoki. Diante dos fatos, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o proprietário do estabelecimento relatou aos policiais que o casal consumiu bebida alcoólica no local e, depois disso, os dois surtaram e começaram a quebrar tudo causando danos em estufas, vitrines e várias garrafas. Após o incidente, a dupla fugiu do local.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências e encontraram o casal em outro bar que ficava próximo ao local do crime. Eles foram detidos e encaminhados a sede da 2ª Companhia da PM para confecção do Termo Circunstanciado sendo orientados sobre a situação.