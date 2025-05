Encontro de Carros Antigos reúne mais de 200 veículos no Norte Pioneiro e traz a nostalgia das décadas passadas

Nostalgia, histórias e memórias são coisas que trazem o passado para o presente de uma maneira que as pessoas possam aproveitar e se sentirem felizes. Existem diversos meios de trazer o passado para os dias atuais. Roupas, móveis vintage ou até mesmo jogos retrô são alguns destes meios, mas na cidade de Andirá, no Norte Pioneiro, a nostalgia vem com encontros de carros antigos, que já se tornaram uma tradição, reunindo amantes de carros de diversas regiões do Paraná, do estado de São Paulo e também de outras regiões.

Neste domingo (04), o município recebeu a 6ª edição do Encontro de Carros Antigos, que reuniu centenas de veículos e centenas de pessoas e participantes que desfrutaram de momentos de lazer e cultura, além de apreciar modelos antigos, modificados e únicos no evento. Contando com a participação de pessoas de diversas localidades, o evento foi um sucesso, e registrou o maior número de carros exibidos desde a sua primeira edição.

Realizado na Rua Paraná, que foi completamente fechada para receber os visitantes e expositores, o encontro contou com mais de 200 veículos antigos em exposição, despertando o encantamento de todas as gerações presentes. Carros que marcaram épocas, modelos raros e relíquias automobilísticas cuidadosamente restauradas e conservadas transformaram a cidade em um verdadeiro museu de carros ao ar livre.

Ford Roadster 1932, um dos veículos que mais chamaram a atenção no evento. Foto: Divulgação/Redes Sociais

Entre as centenas de carros expostos no evento, um dos que chamam a atenção é um Ford Roadster 1932, também conhecido como Ford Deuce Coupe, quando vem com teto. O modelo é um dos mais icônicos da linha Ford da década de 1930 e muito valorizado no universo dos carros antigos e hot rods, principalmente nos Estados Unidos. Em Andirá, um deles estava exposto, chamando a atenção dos amantes de carros antigos e de todos que passavam por ele.

Um dos clássicos esportivos do Brasil também esteve no evento, o Puma GTS. Foto: Divulgação/Redes Sociais

Rodeados por Caravans, Fuscas e até mesmo alguns modelos de caminhões antigos, os participantes também puderam apreciar a beleza do Puma GTS, um clássico esportivo brasileiro. O modelo, que foi bastante popular nas décadas de 1970 e 1980, com carroceria em fibra de vidro e mecânica baseada no Volkswagen, chamou a atenção dos visitantes no evento.

O "Fusquinha Herbie" também esteve no encontro. Foto: Divugação/Redes Sociais

Outro veículo do evento que chamou bastante atenção dos participantes foi a presença de uma réplica do icônico Fusca Herbie, que ganhou muita popularidade em torno dos anos de 1970, quando a Disney lançou o primeiro filme do fusquinha, “Se Meu Fusca Falasse”. Com o estouro do filme na época, o carro marcado por listras azuis e vermelhas, e o número 53 em suas portas e capô, virou uma febre, e muitas pessoas começaram a personalizar seus fuscas para se parecerem com o personagem.

Antigo fusca da Delegacia de Andirá. Foto: Divulgação/Redes Sociais

No evento, algo que chamou a atenção para o lado histórico do município de Andirá, que é responsável pelo encontro, foi a presença de um dos fuscas utilizados pela Polícia Civil do município anos atrás. Com as cores preto e vermelho, além do giroflex nostálgico, o veículo também foi um dos destaques do encontro deste ano, retratando a evolução dos veículos públicos e restaurando uma história de anos atrás.

Contudo, o evento foi, e vai, muito além de apenas uma exibição de veículos antigos, mas se consolida como um espaço de troca de histórias, experiências e valorização da memória cultural e automobilística. A cada edição, o Encontro de Carros Antigos de Andirá, que continua crescendo a cada ano que se passa, reafirma seu papel como um importante atrativo turístico e cultural da cidade, fortalecendo laços entre gerações e movimentando a economia local.