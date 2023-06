Vazamento de gás causa incêndio em restaurante e deixa duas pessoas feridas em Jaguariaíva

As chamas que se alastraram até mesmo para o salão do restaurante, causando destruição no local. Foto: Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grande proporção provocou destruição em um restaurante de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, no início da tarde desta sexta-feira (9), quando funcionários do estabelecimento preparavam as refeições que seriam servidas no almoço.

Segundo informações apuradas pela Folha, o fogo foi ocasionado por vazamento de gás GLP (gás de cozinha), ao contrário do que circula nas redes sociais, com a falsa informação de explosão. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros da cidade.

Ainda conforme as informações, pelo menos duas pessoas ficaram feridas. As vítimas que fazem, segundo informações, parte do quadro de funcionários do estabelecimento foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Carolina Lupion.

Conforme as imagens do vídeo, as chamas que se alastraram até mesmo para o salão do restaurante, foram combatidas pelos bombeiros que chegaram em poucos minutos no local. Quatro pessoas trabalhavam no recinto no momento, pouco antes do restaurante abrir.