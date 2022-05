Renan conversa hoje com o paraquedista brazense Hercílio Júnior

Na noite desta terça-feira (24), o Conversa com Chimarrão recebe o paraquedista Hercílio José Júnior, que leva o nome da região para grandes eventos do esporte em todo o país.

Em 2019, Hercílio participou dos Jogos de Aventura e Natureza do Paraná, onde foi destaque nas provas de paraquedismo. “Não vou dizer que não é um esporte de risco, porém se você utilizar bons equipamentos e realizar os treinamentos e saltos junto com pessoas competentes, torna-se uma atividade bastante segura”, disse em entrevista à Folha na ocasião do evento. Leia matéria completa https://folhaextra.com/noticia/61/brazense-e-destaque-em-prova-de-paraquedismo-nos-jogos-de-aventura-e-natureza

O Conversa com Chimarrão começa às 20h, ao vivo, pelo Facebook da Folha (@folhaextra). Não deixe de participar.