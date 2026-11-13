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Rotary Club promove corrida e caminhada solidária em Wenceslau Braz; veja como participar

Evento terá percursos de 5 km e 2,5 km, com parte da arrecadação destinada à campanha mundial de combate à poliomielite; primeiros 100 inscritos receberão camiseta exclusiva

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/11/2026 às 15h41
Rotary Club promove corrida e caminhada solidária em Wenceslau Braz; veja como participar
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Esporte, solidariedade e conscientização vão se encontrar em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, no dia 22 de novembro. O Rotary Club do município promove a primeira edição da Corrida e Caminhada Crie Impacto Duradouro, iniciativa que busca incentivar a prática de atividades físicas e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa mundial: o combate à poliomielite, também conhecida como paralisia infantil.

A programação terá início às 07h30, com largada em frente à Casa da Amizade, sede do Rotary Club de Wenceslau Braz. O evento contará com duas modalidades, permitindo a participação de pessoas com diferentes níveis de condicionamento físico. Para quem prefere correr, o percurso será de cinco quilômetros, enquanto a caminhada terá trajeto de 2,5 quilômetros.

As inscrições custam R$ 50 e parte do valor arrecadado será destinada à campanha internacional End Polio Now, iniciativa apoiada pelo Rotary International que trabalha pela erradicação da poliomielite em todo o mundo.

Além de incentivar hábitos saudáveis, a proposta é mobilizar a comunidade em torno de uma causa que ultrapassa as fronteiras do município. A poliomielite é uma doença infecciosa que pode provocar paralisia permanente, e a vacinação é uma das principais ferramentas para impedir sua transmissão.

Como incentivo à participação, os 100 primeiros inscritos receberão uma camiseta exclusiva do evento. As vagas são limitadas, e os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente por meio do link disponibilizado na biografia do perfil oficial do Rotary Club de Wenceslau Braz nas redes sociais.

Com o lema "Cada passo conta. Cada vida importa", a iniciativa busca mostrar que pequenas ações podem contribuir para transformações importantes, reunindo corredores, caminhantes e apoiadores em uma mobilização pela saúde e pela solidariedade.

Quem deseja obter mais informações sobre o evento também pode entrar em contato com a organização pelo telefone (42) 99989-6358.

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