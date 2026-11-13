Wenceslau Braz terá quatro dias de festa com shows nacionais e rodeio na 1ª ExpoAgroBraz

Entre os dias 26 e 29 de novembro, o município será palco da 1ª ExpoAgroBraz 2026. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, se prepara para quatro dias de música, adrenalina e comemoração. Entre os dias 26 e 29 de novembro, o município será palco da 1ª ExpoAgroBraz 2026, evento que promete movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a região com uma programação que reúne grandes nomes da música sertaneja, rodeio profissional e entrada gratuita.

A programação começa na quinta-feira (26), com a dupla Clayton & Romário, responsável por sucessos que conquistaram espaço nas plataformas digitais e nos palcos de todo o Brasil. Na sexta-feira (27), será a vez de Bruno & Barretto, conhecidos pelo estilo sertanejo marcado pela mistura de ritmos e músicas que costumam animar grandes festas e rodeios.

No sábado (28), a festa continua com Mariana & Mateus, dupla que vem conquistando público com seu repertório sertanejo. O encerramento, no domingo (29), ficará por conta de Cácio & Marcos, responsáveis por fechar os quatro dias de comemorações com muita música e animação.

Rodeio terá disputa por vaga em Barretos

Além dos shows, uma das grandes atrações da ExpoAgroBraz será o rodeio da Liga Nacional de Rodeio, pelo Circuito Top Bulls. A competição reunirá competidores em disputas que prometem movimentar a arena e garantir momentos de muita emoção para quem acompanhar as apresentações.

O destaque fica por conta da importância esportiva do evento. A competição terá disputa valendo vaga para o Rodeio de Barretos 2027, um dos eventos mais tradicionais e reconhecidos do rodeio brasileiro.

A possibilidade de conquistar uma vaga em Barretos aumenta a expectativa em torno das montarias e coloca Wenceslau Braz no roteiro de uma competição de destaque no cenário nacional.

Shows e rodeio com entrada gratuita

Outro atrativo da primeira edição da ExpoAgroBraz é a entrada gratuita para o público acompanhar os shows e o rodeio durante os quatro dias de festa. A estrutura também contará com camarotes, oferecendo uma opção diferenciada para quem deseja acompanhar a programação.

A realização do evento no antigo CTG deverá movimentar não apenas Wenceslau Braz, mas também municípios vizinhos, com a expectativa de receber visitantes interessados nas apresentações musicais e nas competições de rodeio.

Além de proporcionar lazer e entretenimento, a festa também representa uma oportunidade de movimentação para o comércio local, especialmente nos setores de alimentação, serviços e outros estabelecimentos que podem ser beneficiados pelo aumento da circulação de pessoas.

Com uma programação que combina música sertaneja, rodeio profissional e acesso gratuito, a ExpoAgroBraz chega para marcar as comemorações de aniversário de Wenceslau Braz e iniciar uma nova celebração no calendário de eventos do município.