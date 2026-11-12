Onça em Siqueira Campos? Relato de moradores gera preocupação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um possível avistamento de uma onça na região do bairro Planalto, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, tem chamado a atenção de moradores e gerado preocupação entre famílias da cidade. O animal teria sido visto na noite desta quarta-feira (11), nas proximidades de uma mina localizada na região do Residencial Colinas.

As informações foram divulgadas por Claret Coutinho, que relatou a circulação de uma imagem atribuída ao suposto animal entre moradores e funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Planalto. A situação também teria preocupado familiares de crianças atendidas pela unidade.

Segundo Claret, uma mãe relatou ter recebido um alerta da própria irmã sobre a possível presença do animal na região. Diante da preocupação, a Defesa Civil foi procurada e informou, conforme o relato divulgado, que acionaria a Polícia Ambiental para verificar a situação.

Junto da imagem, um alerta também é divulgado, e cita a morte de um animal. “Boa noite, ontem recebi uma foto dessa onça andando tranquilamente nas ruas do bairro Planalto. E hoje fiquei sabendo que um bezerro foi atacado por um bicho, então fica o alerta para a população. A foto eu recebi de fonte confiável então se atentem”.

Apesar da repercussão, até a manhã desta quinta-feira (12), a reportagem da Folha Extra não havia conseguido confirmar oficialmente a presença de uma onça em Siqueira Campos. Também não há, até o momento, confirmação independente de que a imagem divulgada tenha sido realmente registrada no município.

Por precaução, moradores devem evitar se aproximar de animais silvestres, não tentar capturá-los e comunicar imediatamente às autoridades qualquer possível avistamento.

A Folha Extra acompanha o caso e busca informações oficiais para esclarecer a situação.