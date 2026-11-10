Paineira com quase cem anos cai durante tempestade e causa comoção em Arapoti

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Uma paineira de 86 anos, localizada em frente ao antigo Casarão de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, caiu durante a tempestade que atingiu o município na tarde de sábado (7). Além dos danos provocados pelas fortes chuvas, a queda da árvore representou uma perda simbólica para moradores que conheciam sua história e sua ligação com a memória da cidade.

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A paineira foi plantada em 15 de setembro de 1940 por Osmar Pedroso, como forma de celebrar o nascimento de sua filha, Maria Lourdes Osternach Pedroso, carinhosamente conhecida como Lourdinha. Ao longo das décadas, a árvore permaneceu diante do casarão e se tornou parte de uma história familiar que atravessou gerações.

Lourdinha cresceu e construiu uma trajetória dedicada à pesquisa e à preservação da história de Arapoti, tornando-se historiadora e escritora. A paineira, por sua vez, permaneceu no mesmo local, mantendo viva a lembrança do gesto realizado pelo pai no dia de seu nascimento.

Em 2025, Maria Lourdes teve a oportunidade de reencontrar a árvore. O momento foi registrado pelo historiador Rafael Pomim, colaborador da Folha Paranaense, que posteriormente escreveu a crônica A Menina e a Paineira, relatando a relação afetiva entre as duas.

Lourdinha morreu no início de 2026. Meses depois, a queda da árvore motivou Rafael Pomim a publicar uma nova crônica, intitulada A Outra Irmã, na qual relembra a trajetória da amiga e o significado da paineira.

Na publicação, o historiador descreveu a queda como uma segunda despedida. “Era uma segunda despedida, e eu ainda não havia terminado a primeira”, escreveu.

A história também repercutiu entre moradores nas redes sociais. Em um dos comentários, Divair Pena Romão recordou que Lourdinha costumava chamar a paineira de sua “irmã gêmea”, em referência ao fato de as duas terem suas histórias iniciadas na mesma data.