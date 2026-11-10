Chuvas já têm data para voltar ao Paraná; confira a previsão

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Após um fim de semana marcado por temporais, ventos intensos e estragos em diferentes municípios, o Paraná deve voltar a registrar chuvas a partir desta quarta-feira (11). A previsão é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que aponta uma mudança gradual nas condições do tempo após a trégua registrada no início desta semana. Apesar do retorno das instabilidades, as chuvas previstas inicialmente devem ser menos intensas do que as tempestades que atingiram o Estado no último sábado (7).

Conforme o Simepar, nesta terça-feira (10), o tempo permanece firme em grande parte do território paranaense, com predomínio de sol e temperaturas mais amenas. A condição é resultado da atuação de uma massa de ar frio que avançou sobre o Estado após a passagem da frente fria responsável pelos temporais do fim de semana.

A situação, entretanto, começa a mudar na quarta-feira (11). Com o enfraquecimento da massa de ar frio, as temperaturas voltam a subir e novas áreas de instabilidade começam a se formar, favorecendo o retorno das precipitações.

De acordo com os meteorologistas, as primeiras chuvas devem atingir principalmente as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Na quinta-feira (12), a instabilidade deve se espalhar por outras regiões, mas de maneira irregular, com pancadas rápidas e localizadas, especialmente durante a tarde.

A Climatempo explica que a mudança está relacionada à atuação de um cavado em altitude, fenômeno meteorológico que favorece a concentração de umidade e contribui para a formação de nuvens carregadas.

Além do retorno das chuvas, os próximos dias também devem ser marcados pela elevação das temperaturas. Segundo o Simepar, entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13), os termômetros poderão se aproximar dos 30°C nas regiões Oeste e Norte do Estado.

O aumento do calor, combinado com a umidade disponível na atmosfera, favorece a formação de pancadas isoladas, principalmente nos períodos de maior aquecimento.

Na quinta-feira, a circulação de umidade vinda do oceano também deve contribuir para a ocorrência de chuva no Litoral e no Leste paranaense, enquanto áreas de instabilidade continuam atuando sobre pontos do interior.

Apesar da previsão de chuva, o Simepar destaca que as condições meteorológicas previstas para os próximos dias são diferentes das registradas no último fim de semana, quando fortes tempestades provocaram destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e outros transtornos em cidades paranaenses.

A tendência predominante até sexta-feira é de chuvas rápidas e irregulares, sem a mesma severidade generalizada observada anteriormente. Entretanto, a previsão merece acompanhamento, já que a Climatempo também aponta possibilidade de temporais isolados na quarta-feira.

A partir de domingo (15), as condições atmosféricas poderão voltar a favorecer a formação de novas tempestades no Paraná, conforme a previsão divulgada nesta terça-feira.

Diante das mudanças previstas, a recomendação é acompanhar os boletins meteorológicos e os avisos dos órgãos oficiais.

Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Ocorrências envolvendo interrupções no fornecimento de energia elétrica ou quedas de postes devem ser comunicadas à Copel, pelo telefone 0800 51 00 116.

Também é possível receber alertas da Defesa Civil diretamente no celular. Para isso, basta enviar uma mensagem SMS com o CEP da localidade para o número 40199. O serviço é gratuito e permite receber avisos sobre situações de risco na região cadastrada.

Com informações de G1 Paraná.