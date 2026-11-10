Polícia prende autor de homicídio na rodoviária de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de cometer o homicídio que vitimou Anderson Luiz de Souza, popularmente conhecido como “Mortadela”, na rodoviária de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O crime aconteceu por volta das 23h desta segunda-feira (9), após uma discussão que terminou com a vítima atingida por uma facada no peito. O suspeito confessou aos policiais ter desferido o golpe fatal.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de esfaqueamento na Rodoviária Municipal, localizada na Avenida Avelino Vieira, região central da cidade.

No local, os policiais foram informados de que dois homens haviam se envolvido em uma discussão que evoluiu para agressões físicas. Durante a confusão, Anderson foi atingido por uma facada na região esquerda do tórax. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu ao ferimento e teve a morte constatada.

Após o crime, os policiais iniciaram diligências para identificar e localizar os envolvidos. Durante as buscas, três homens foram encontrados em uma residência do município. Na abordagem, um deles confessou ter sido o responsável pela facada que provocou a morte de Anderson.

Segundo o relato apresentado pelo suspeito à Polícia Militar, o desentendimento teria começado após ofensas direcionadas à sua família. A discussão acabou evoluindo para agressões e terminou com o golpe fatal.

Ainda conforme a PM, outro homem abordado durante as diligências relatou que havia recebido a faca utilizada no homicídio e a descartado em uma área de vegetação. Com a indicação do local, os policiais realizaram buscas e conseguiram encontrar a arma branca.

Os envolvidos receberam atendimento médico e, posteriormente, foram encaminhados à 36ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar confirmou a prisão de um homem e a apreensão da faca utilizada no crime.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do homicídio.