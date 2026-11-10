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Homem foi morto com facada no peito após briga na rodoviária de Wenceslau Braz

Anderson Luiz estava em uma barraca com outros dois homens quando uma discussão terminou em agressões e uma facada fatal. A arma utilizada no crime foi localizada pela polícia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
10/11/2026 às 10h08 Atualizada em 10/11/2026 às 11h02
Homem foi morto com facada no peito após briga na rodoviária de Wenceslau Braz
Anderson morreu após ser atingido por uma facada na região do tórax. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A morte de Anderson Luiz de Souza, popularmente conhecido como “Mortadela”, que causou comoção entre os moradores de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, foi confirmada como homicídio. Conforme novas informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, o homem morreu após ser atingido por uma facada na região do peito durante uma briga registrada entre a noite desta segunda-feira (09) e madrugada de terça-feira (10), na rodoviária do município. Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no crime.

De acordo com as informações levantadas pela reportagem, Anderson e os dois suspeitos, que seriam pessoas em situação de rua, estavam dormindo em uma mesma barraca instalada nas dependências da rodoviária quando uma discussão teve início. Durante o desentendimento, os envolvidos teriam trocado ofensas e entrado em vias de fato. Em meio à briga, um dos homens teria desferido uma facada contra Anderson, atingindo a região do tórax.

Após o ocorrido, o vigia da rodoviária acionou uma equipe de atendimento médico e a Polícia Militar. Anderson chegou a ser encaminhado ao hospital, mas já deu entrada na unidade sem vida, em decorrência da gravidade do ferimento.

Ainda conforme as informações apuradas pela Folha, os dois suspeitos foram presos. Um deles é apontado como o responsável por desferir o golpe fatal, enquanto o outro teria escondido a faca utilizada no crime em uma área de mato nas proximidades. Durante as diligências, os policiais conseguiram localizar a arma branca.

A morte de Anderson provocou grande repercussão em Wenceslau Braz. Conhecido há décadas pelos moradores, “Mortadela” era uma figura bastante popular no município.

Além da tristeza pela morte de uma figura conhecida da cidade, o homicídio reacendeu a preocupação dos moradores com a segurança na região da rodoviária, local que já foi cenário de outros episódios de violência. A situação também trouxe novamente à tona discussões sobre a segurança em espaços públicos do município.

A reportagem da Folha Extra entrou em contato com a Polícia Científica para obter informações sobre os procedimentos relacionados à morte de Anderson. Conforme informado pelo órgão, a previsão é de que o corpo seja liberado por volta das 11h desta terça-feira (10).

As circunstâncias do homicídio e a participação de cada um dos envolvidos deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A Folha Extra segue acompanhando o caso.

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