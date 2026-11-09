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Da sala de aula ao palco, Agrinho 2026 celebra o talento de estudantes e professores

Em sua 31ª edição, concurso promovido pelo Sistema FAEP reuniu mais de 4 mil pessoas em Pinhais e distribuiu 2.611 prêmios

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
09/11/2026 às 17h01
Da sala de aula ao palco, Agrinho 2026 celebra o talento de estudantes e professores
Foto: SENAR

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Histórias que começaram nas salas de aula de diferentes regiões do Paraná ganharam os holofotes nesta segunda-feira (9). Ideias transformadas em desenhos, redações e projetos que uniram conhecimento, criatividade e sustentabilidade levaram estudantes e professores de todas as regiões do Estado ao palco do Centro de Convenções Expotrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Diante de mais de 4 mil pessoas, o Sistema FAEP celebrou a 31ª edição do Concurso Agrinho, com a entrega de 2.611 prêmios, incluindo cinco automóveis zero quilômetro, a 2.302 estudantes e professores das redes pública e privada de ensino.

Com o tema “Agro forte, futuro sustentável: equilíbrio entre produção e meio ambiente”, o concurso recebeu 6.376 trabalhos, distribuídos em 24 categorias. Muito além de uma competição, o Agrinho propõe que os estudantes observem a realidade ao redor, façam perguntas e busquem respostas. É esse processo, construído ao longo do ano letivo com o acompanhamento dos professores, que dá origem aos trabalhos inscritos nas categorias de desenho, redação, robótica, agrorobótica, programação e experiências pedagógicas.

Nesta edição, os participantes foram desafiados a olhar para o campo e compreender sua relação com a cidade, com a produção de alimentos e com os recursos naturais. As atividades permitiram abordar questões ambientais, incorporar novas tecnologias e reconhecer a importância das pessoas que vivem e trabalham no meio rural.

O presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, destaca a importância do Agrinho na formação das novas gerações e na valorização da produção rural paranaense. “Ao longo deste ano, o Agrinho nos convidou a fazer uma viagem pelo conhecimento, pela riqueza da nossa produção rural e pelas oportunidades que o futuro nos reserva. Essa viagem começou dentro da sala de aula, com o trabalho dos professores, a curiosidade dos estudantes e a vontade de aprender e descobrir coisas novas”, diz. “O Paraná tem uma história de desenvolvimento construída por homens e mulheres que dedicam suas vidas ao campo. É importante que nossas crianças conheçam essa realidade. É justamente esse o papel do Agrinho: aproximar nossas crianças do agro para que compreendam essa história”, completa Meneguette.

Educação que transforma

A cerimônia reuniu estudantes, familiares, professores, representantes da comunidade escolar, lideranças políticas e autoridades estaduais de todas as regiões do Paraná. Entre os presentes estiveram o vice-governador do Paraná, Darci Piana, e o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, que acompanharam a premiação dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo.

“O Paraná é o Estado mais sustentável do Brasil, e graças ao Agrinho. O programa tornou-se uma referência para o país, levando conhecimento às escolas e formando gerações mais conscientes sobre a importância da agricultura e da preservação ambiental. Sempre acreditei que essa transformação começaria pelas crianças”, diz o vice-governador do Paraná.

“O programa contribui para formar cidadãos que compreendem a importância de produzir alimentos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Por isso, quero parabenizar todos os professores e estudantes que fazem parte dessa história. O Paraná agradece pelo trabalho, pela dedicação e pelo conhecimento compartilhado ao longo desses 31 anos de ensino e aprendizagem”, observa Piana.

Já o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, aponta que a atual gestão estadual fortaleceu a educação técnica e ampliando as oportunidades de formação no Estado, em parceria com o programa Agrinho. “O Agrinho tem uma importância muito grande para a aprendizagem. Não é por acaso que o Paraná alcançou a melhor nota do país em Língua Portuguesa no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A prática da escrita amplia o repertório dos estudantes, desenvolve a criatividade, enriquece o vocabulário e fortalece a capacidade de expressão. Também avançamos na integração entre tecnologia e educação no campo. Levamos programação e robótica aos colégios agrícolas e às escolas do campo, aproximando os estudantes das ferramentas e das inovações que já fazem parte da realidade rural”, afirma.

“É por meio da educação que construímos o futuro e transformamos a realidade. Queremos um Paraná cada vez melhor, com igualdade de oportunidades para todos. Para isso, precisamos valorizar aquilo que faz parte da nossa identidade, especialmente a agricultura e a pecuária, e continuar promovendo a transformação do Estado, unindo conhecimento, tecnologia e desenvolvimento”, ressalta Miranda.

Além dos estudantes e professores, a premiação contemplou instituições das redes pública e privada, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), secretarias municipais de Educação e embaixadores dos Núcleos Regionais de Educação. Entre os prêmios distribuídos estiveram smartphones, tablets, notebooks, projetores multimídia e microscópios digitais.

Uma viagem pelo agro paranaense

Para marcar a 31ª edição, a cerimônia ganhou uma proposta artística inspirada no “Expresso Agrinho”. O trem foi escolhido como fio condutor de uma viagem simbólica pela produção agropecuária do Paraná, conectando as cadeias produtivas do Estado aos mercados internacionais.

A ambientação transformou o espaço da premiação em uma experiência que relacionou os conhecimentos trabalhados nas escolas à trajetória dos produtos paranaenses, desde a produção até os destinos internacionais. A Curitiba Cia de Dança, acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Curitiba, apresentou o espetáculo Fio da Conquista, criado especialmente a partir desse enredo.

A programação também reservou atividades interativas para as crianças. Em um circuito composto por cinco experiências, os participantes exploraram temas como água, energia e rios, além de atividades de pintura. A proposta foi estimular o aprendizado por meio da experimentação e da brincadeira, reforçando o caráter educativo do evento.

Três décadas de transformação

Criado em 1995, o Agrinho começou sua trajetória em apenas cinco municípios paranaenses. Mais de três décadas depois, está presente nas 399 cidades do Estado, alcançando anualmente mais de um milhão de estudantes e mais de 80 mil professores da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.

Considerado o maior programa de responsabilidade social do Sistema FAEP, o Agrinho ultrapassou as fronteiras do Paraná e também está presente em Estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rondônia e Ceará. Ao longo de sua história, a iniciativa envolveu milhões de alunos e educadores em atividades voltadas à cidadania, à sustentabilidade e à integração entre o campo e a cidade.

O trabalho começa muito antes da premiação. Durante o ano letivo, professores e estudantes utilizam materiais didáticos próprios, distribuídos gratuitamente às instituições de ensino, para desenvolver atividades que estimulam a pesquisa, a interdisciplinaridade, a colaboração e o pensamento crítico.

Os conteúdos são revisados a cada quatro anos, incorporando assuntos que acompanham as transformações da sociedade. Temas como inteligência artificial, novas tecnologias e desafios ambientais integram essa trajetória de atualização, que busca manter o programa conectado à realidade das novas gerações.

A premiação desta segunda-feira encerrou mais um ciclo do Agrinho, dando visibilidade ao trabalho realizado diariamente nas escolas e reconhecendo o empenho de professores e estudantes que transformaram os conteúdos pedagógicos em experiências de aprendizagem.

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