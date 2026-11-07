Temporal atinge Wenceslau Braz e deixa moradores mais de cinco horas sem luz

Imagem registrada durante um temporal anterior, que deixou moradores de Wenceslau Braz sem energia elétrica por mais de 15 horas. Foto: Divulgação.

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um forte temporal atingiu o município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde deste sábado (7), provocando transtornos para moradores de diferentes bairros da cidade. A tempestade, que começou por volta das 14h, foi acompanhada de ventos fortes e chuva intensa, deixando algumas regiões do município sem energia elétrica por mais de cinco horas.

A mudança nas condições do tempo foi marcada pela chegada de rajadas de vento e precipitação intensa. Além da preocupação provocada pela força do temporal, moradores também enfrentaram os transtornos causados pela interrupção no fornecimento de eletricidade.

Na Vila Santa Madalena, um dos bairros afetados, a energia elétrica só foi restabelecida por volta das 19h30, aproximadamente cinco horas e meia após o início da tempestade.

A falta de energia durante boa parte da tarde e o início da noite afetou a rotina dos moradores, que precisaram lidar com a ausência de eletricidade em suas residências.

Ainda há relatos de que alguns bairros seguem sem energia até o momento, enquanto outros estariam com apenas meia fase, mas estas informações ainda não foram confirmadas à reportagem.

O temporal ocorreu em um fim de semana marcado por condições de instabilidade atmosférica no Paraná, com previsão de chuvas fortes e rajadas de vento em diferentes regiões do estado.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a existência de feridos ou sobre a dimensão de eventuais danos materiais provocados pela tempestade em Wenceslau Braz.