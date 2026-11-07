Publicidade

Temporal atinge Wenceslau Braz e deixa moradores mais de cinco horas sem luz

Chuva intensa e ventos fortes atingiram o município na tarde deste sábado (7). Na Vila Santa Madalena, o fornecimento de energia só foi restabelecido por volta das 19h30

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
07/11/2026 às 20h03
Temporal atinge Wenceslau Braz e deixa moradores mais de cinco horas sem luz
Imagem registrada durante um temporal anterior, que deixou moradores de Wenceslau Braz sem energia elétrica por mais de 15 horas. Foto: Divulgação.

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um forte temporal atingiu o município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde deste sábado (7), provocando transtornos para moradores de diferentes bairros da cidade. A tempestade, que começou por volta das 14h, foi acompanhada de ventos fortes e chuva intensa, deixando algumas regiões do município sem energia elétrica por mais de cinco horas.

A mudança nas condições do tempo foi marcada pela chegada de rajadas de vento e precipitação intensa. Além da preocupação provocada pela força do temporal, moradores também enfrentaram os transtornos causados pela interrupção no fornecimento de eletricidade.

Na Vila Santa Madalena, um dos bairros afetados, a energia elétrica só foi restabelecida por volta das 19h30, aproximadamente cinco horas e meia após o início da tempestade.

A falta de energia durante boa parte da tarde e o início da noite afetou a rotina dos moradores, que precisaram lidar com a ausência de eletricidade em suas residências.

Ainda há relatos de que alguns bairros seguem sem energia até o momento, enquanto outros estariam com apenas meia fase, mas estas informações ainda não foram confirmadas à reportagem.

O temporal ocorreu em um fim de semana marcado por condições de instabilidade atmosférica no Paraná, com previsão de chuvas fortes e rajadas de vento em diferentes regiões do estado.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a existência de feridos ou sobre a dimensão de eventuais danos materiais provocados pela tempestade em Wenceslau Braz.

Imagem Ilustrativa. Foto: IA - Folha Extra
BAZAR BENEFICENTE Há 2 dias

AMA realiza bazar beneficente com roupas e calçados a partir de R$ 1 em Wenceslau Braz

Evento acontece neste sábado (7) e terá peças de até R$ 10; arrecadação será destinada à manutenção dos atendimentos gratuitos oferecidos a mais de 180 famílias da região

 Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro pegou fogo. Foto: Divulgação
INCÊNDIO NO CENTRO Há 3 dias

Carro pega fogo no centro de Wenceslau Braz

Vídeo mostra o início das chamas em um Fiat Uno e a ação de um homem que conseguiu controlar o incêndio utilizando um extintor retirado de um hotel

 Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (04). Foto: Davi Martins/Folha Extra
ACIDENTE NA PR-092 Há 3 dias

Carreta carregada com energéticos tomba na PR-092, em Wenceslau Braz

Motorista ficou ferido e precisou ser socorrido; segundo relato à EPR Litoral Pioneiro, outro veículo teria fechado a carreta, provocando a saída da pista

 Foto: Arquivo Pessoal.
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Dupla presa por latrocínio tentou aplicar golpe em empresário de Wenceslau Braz

Suspeitas entraram em contato com um lojista de motos na intenção de comprar uma moto que seria entregue em São José da Boa vista, mas comerciante desconfiou da situação

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 4 dias

Suspeitas de matar vendedores de carros estavam com moto roubada em Wenceslau Braz

Assalto aconteceu em setembro quando uma mulher armada levou a moto de um mototaxista após solicitar uma corrida

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
480 MIL SEM LUZ Há 4 horas

Temporal deste sábado foi o pior do ano no Paraná, aponta Copel
TEMPESTADE Há 4 horas

Temporal atinge Wenceslau Braz e deixa moradores mais de cinco horas sem luz
TEMPORAL Há 4 horas

Forte temporal causa estragos, alagamentos e deixa cidades sem energia no Norte Pioneiro
ALERTA DE TEMPESTADE Há 11 horas

Paraná tem alerta de tempestades com ventos de até 100 km/h neste sábado; domingo terá queda nas temperaturas
NORTE PIONEIRO Há 11 horas

“Não precisavam ter feito isso com ele”, desabafa filha de homem morto após ser derrubado de banco no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados