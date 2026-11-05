AMA realiza bazar beneficente com roupas e calçados a partir de R$ 1 em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Associação de Mães de Autistas (AMA) de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, realiza neste sábado (7) um bazar beneficente com roupas e calçados a partir de R$ 1. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos trabalhos sociais desenvolvidos pela instituição, que atende gratuitamente mais de 180 famílias de três municípios da região.

O bazar será realizado na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a Rua dos Expedicionários, em Wenceslau Braz. Os visitantes poderão encontrar roupas e calçados com preços populares, incluindo peças de R$ 1, R$ 2, R$ 5 e R$ 10. Toda a arrecadação será revertida para as atividades da associação.

A iniciativa representa uma oportunidade para a população adquirir produtos por valores acessíveis e, ao mesmo tempo, contribuir com uma entidade que desempenha um papel importante no acolhimento e acompanhamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

Atualmente, a AMA atende moradores de Wenceslau Braz, Santana do Itararé e São José da Boa Vista. A associação reúne mais de 180 famílias e oferece todos os seus serviços gratuitamente, sendo administrada por mães que atuam de forma voluntária na gestão da entidade.

Mais de 2.500 atendimentos especializados

O trabalho desenvolvido pela AMA vai além do acolhimento às famílias. A instituição conta com uma equipe técnica formada por psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, nutricionista e assistente social, responsáveis pelos acompanhamentos especializados oferecidos aos atendidos.

Somente no último ano, as profissionais realizaram mais de 2.500 atendimentos, entre sessões individuais e atividades em grupo. Um dos destaques é o grupo de habilidades sociais voltado às crianças com TEA, projeto que busca contribuir para o desenvolvimento da comunicação, da interação social e de habilidades importantes para o cotidiano.

Além dos serviços especializados, a associação também desenvolve ações de conscientização sobre o autismo, promovendo palestras, fóruns, reuniões e participações em veículos de comunicação. As iniciativas têm como objetivo ampliar o acesso à informação e fortalecer a inclusão das pessoas autistas na sociedade.

A manutenção dessas atividades depende de recursos e da mobilização da comunidade, o que torna eventos beneficentes, como o bazar deste sábado, importantes para a continuidade dos trabalhos.

Com preços que começam em apenas R$ 1, a AMA convida a população de Wenceslau Braz e dos municípios vizinhos a participar da iniciativa, contribuindo diretamente para a manutenção dos serviços gratuitos oferecidos às famílias da região.