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Carro pega fogo no centro de Wenceslau Braz

Vídeo mostra o início das chamas em um Fiat Uno e a ação de um homem que conseguiu controlar o incêndio utilizando um extintor retirado de um hotel

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
05/11/2026 às 11h29
Carro pega fogo no centro de Wenceslau Braz
Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro pegou fogo. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro começou a pegar fogo enquanto trafegava pelo centro de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), por volta das 09h40, na Alameda Manoel Ribas.

Nas imagens, é possível observar um Fiat Uno subindo a Alameda Manoel Ribas com o capô levantado. Ao se aproximar do recinto onde é realizada a tradicional Feira da Lua, as primeiras chamas começam a aparecer na parte inferior do veículo.

Mesmo com o início do incêndio, o carro ainda percorre alguns metros até parar em frente ao Hotel Santa Maria. Nesse momento, o motorista interrompe o trajeto para verificar o que estava acontecendo com o veículo.

A gravação mostra ainda a ação de um homem que entra no hotel e consegue um extintor de incêndio. Em seguida, ele retorna até o automóvel e utiliza o equipamento para combater as chamas, conseguindo controlar o fogo antes que se espalhasse ainda mais pelo veículo.

Não é possível identificar pelas imagens se o homem que utilizou o extintor é o próprio motorista do Fiat Uno ou outra pessoa que estava nas proximidades e decidiu ajudar.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as causas do incêndio, possíveis danos ao automóvel ou a existência de pessoas feridas.

As imagens registradas pela câmera de segurança mostram a sequência dos acontecimentos, desde o início das chamas até a intervenção que conseguiu controlar o fogo.

Imagem Ilustrativa. Foto: IA - Folha Extra
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