Presidente do Sistema FAEP concorre a personalidade do ano no agro no Prêmio Orgulho da Terra

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, está entre os indicados na categoria “Personalidade do Ano no Agro Paranaense”, na sexta edição do Prêmio Orgulho da Terra. O dirigente concorre ao lado de Otamir César Martins, diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar); Altair Sebastião Dorigo, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná); Alexandre Leal dos Santos, presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (FETAEP); e do deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

“Recebo a indicação com gratidão e orgulho. Estar nesta lista, ao lado de grandes nomes da agropecuária paranaense, já é motivo de grande satisfação, pois o Prêmio Orgulho da Terra é um dos maiores reconhecimentos que o setor pode receber no Estado”, afirma Meneguette. “Essa indicação é fruto do trabalho incansável, ao lado dos nossos sindicatos rurais, na defesa dos interesses dos agricultores e pecuaristas. Meu papel, como presidente do Sistema FAEP, é garantir que as demandas do campo sejam ouvidas e atendidas, em benefício do setor produtivo e de todo o Paraná”, completa o dirigente.

O Prêmio Orgulho da Terra é organizado pelo Grupo Ric, em parceria com o IDR-Paraná e o Sistema Ocepar. A cerimônia de premiação será em 25 de novembro, em Curitiba, e reunirá produtores, autoridades e representantes do setor.

Votação

A votação, aberta ao público até o dia 8 de novembro, vai eleger quem fez a diferença no agronegócio paranaense neste ano. Qualquer pessoa pode acessar o link (https://bit.ly/4std6HT) e registrar o voto.

Além de Personalidade do Ano no Agro, o prêmio reconhece os destaques de 2026 em diversas categorias: agricultura orgânica, agroindústria, apicultura, café, feijão, bovinocultura de corte, inclusão social, mulheres no agro, sericicultura, pesquisa e inovação, erva-mate, hortifruti, bovinocultura de leite (pequeno e grande produtor), soja e milho, aves, suínos, piscicultura, sucessão familiar e turismo rural.