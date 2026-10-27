Empresas anunciam fim de doações e caridades após vitória de Lula: “Tirou o país da pobreza”

Redação - Marcelo Aguiar

BRASIL - Empresas anunciaram o encerramento de ações sociais após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25). Os comunicados foram publicados nas redes sociais na segunda-feira (26) e incluem a suspensão de doações de cestas básicas, brinquedos, agasalhos e outras iniciativas voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.

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Entre as justificativas apresentadas está o argumento de que parte dos beneficiários preferiria depender de auxílios governamentais. Em algumas manifestações, os empresários relacionaram a decisão ao resultado eleitoral e questionaram a necessidade de manter ações de caridade diante das políticas sociais atribuídas ao governo federal.

Um dos casos envolve a marca de produtos rurais Velho Roy, sediada em Goiás e com pontos de revenda em pelo menos sete estados. Em publicação no Instagram, a empresa anunciou que não participará mais de iniciativas de caridade, incluindo o Natal Solidário.

“Estamos cansados de ajudar quem não quer ser ajudado, preferindo viver no mundo dos auxílios”, afirmou a marca no comunicado. Segundo a publicação, ao longo de seis anos a empresa contribuiu com mais de 3 mil cestas básicas e 5 mil brinquedos, além de participar de outras iniciativas solidárias. Os números foram informados pela própria empresa.

A manifestação foi divulgada após a derrota de Flávio Bolsonaro e associou a interrupção das ações à insatisfação com o resultado eleitoral. A empresa também pediu desculpas às organizações não governamentais e aos projetos sociais parceiros que recebiam as doações.

Outro caso que repercutiu foi o da Ice Cream Mix Sorvetes, empresa do interior de São Paulo. O estabelecimento anunciou o fim das doações de cestas básicas, agasalhos e brinquedos, alegando estar cansado de ajudar pessoas que, segundo o comunicado, prefeririam viver de auxílios do governo.

O proprietário, Adriano Reis, afirmou ao portal Metrópoles que a decisão era pessoal e negou que tivesse motivação política. Posteriormente, no entanto, publicou um vídeo em que relacionou a suspensão das ações sociais ao comportamento de eleitores de Lula.

“Ué, mas o Lula não tirou vocês da pobreza? Por que que vocês estão precisando de cesta básica nossa aqui?”, declarou o empresário. Ele também criticou as reações à decisão e afirmou que não era obrigado a continuar promovendo ações sociais.

O caso gerou manifestações contrárias e favoráveis nas redes sociais. Entre as críticas, usuários questionaram a interrupção das doações e defenderam que a assistência a pessoas necessitadas não deveria depender de preferências eleitorais. Outros internautas apoiaram a decisão dos empresários de definir livremente a destinação dos recursos próprios.

Fim das doações divide opiniões

As publicações ampliaram o debate sobre o papel de empresas privadas e de iniciativas voluntárias na assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade. As manifestações também levantaram discussões sobre a relação entre programas de transferência de renda, pobreza e a atuação de organizações que complementam o atendimento social.

A repercussão envolve ainda críticas e manifestações de apoio a empresários que decidiram interromper as doações. Entretanto, a circulação de publicações nas redes não permite determinar quantas empresas adotaram a medida nem se existe uma articulação nacional entre marcas, organizações não governamentais e influenciadores.

Os anúncios identificados até o momento são decisões individuais, com justificativas que variam entre insatisfação com os beneficiários, questionamentos sobre a dependência de auxílios governamentais e manifestações relacionadas ao cenário político. No caso da Ice Cream Mix, o proprietário negou inicialmente que a decisão tivesse motivação política, embora tenha associado posteriormente a suspensão das doações aos eleitores de Lula.

Também não há levantamento consolidado que permita afirmar quantos projetos sociais foram encerrados após a eleição ou dimensionar o impacto das decisões sobre as pessoas e instituições que recebiam as contribuições.

As iniciativas citadas eram apresentadas como ações voluntárias financiadas pelas próprias empresas ou por seus responsáveis. A interrupção dessas atividades, portanto, não significa necessariamente o encerramento de programas públicos de assistência social, que seguem sujeitos às regras e aos recursos previstos para sua execução.