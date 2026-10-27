Após polêmica em Siqueira Campos, lista de boicote também circula em Wenceslau Braz

A relação apresenta nomes de empresários e comércios supostamente associados ao PT. Foto: Maps

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A polêmica envolvendo listas de boicote a estabelecimentos comerciais supostamente ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT) continua crescendo em cidades do Norte Pioneiro do Paraná. Após a repercussão do caso em Siqueira Campos, indícios apontam que uma mobilização semelhante também está ocorrendo em Wenceslau Braz, onde nomes de empresários e empresas passaram a circular em mensagens compartilhadas por grupos.

De acordo com informações obtidas pela reportagem da Folha, uma lista com estabelecimentos comerciais supostamente ligados ao PT está sendo divulgada em um grupo nomeado como “Tropa do 22”.

A relação apresenta nomes de empresários e comércios supostamente associados a determinado posicionamento político, levantando preocupações sobre possíveis tentativas de incentivar consumidores a deixar de frequentar esses locais.

A movimentação acontece após o segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25), que terminou com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Folha apura origem da lista em Wenceslau Braz

Em Wenceslau Braz, a reportagem busca identificar quem iniciou a circulação da lista, como o material está sendo compartilhado e se existe alguma organização por trás da iniciativa.

Até o momento, não há confirmação sobre a autoria original da relação nem sobre a existência de uma ligação entre os responsáveis pelas mensagens nas duas cidades.

A reportagem da Folha tenta localizar os envolvidos para esclarecer os fatos e ouvir seus posicionamentos.

O caso levanta discussões sobre a exposição de comerciantes em grupos de mensagens e os possíveis impactos econômicos e sociais de campanhas motivadas por divergências políticas.

A Folha continua acompanhando a situação e poderá atualizar as informações conforme o avanço da apuração.