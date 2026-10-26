Arapoti realiza Dia da Família na Escola com exposição de projetos educacionais

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - A rede municipal de ensino de Arapoti realizou, no sábado (25), o Dia da Família na Escola, com exposição dos projetos desenvolvidos por meio do programa A União Faz a Vida. A programação ocorreu durante o sábado letivo e reuniu famílias e comunidade escolar em atividades voltadas à apresentação dos trabalhos realizados com crianças e estudantes.

LEIA TAMBÉM - Jaguariaíva capacita profissionais da rede de proteção de crianças e adolescentes

Nesta primeira etapa, participaram o CMEI Dona Nena, o CMEI Helena Pavinski e a Escola Municipal Telêmaco Carneiro. As instituições receberam os familiares e visitantes para compartilhar experiências, conhecimentos e atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo do período escolar.

Durante a programação, as famílias puderam conhecer os projetos elaborados pelas crianças e pelos estudantes, além de acompanhar as propostas trabalhadas pelos profissionais da educação. As atividades também proporcionaram momentos de interação entre os responsáveis, os alunos e as equipes escolares.

A exposição integrou as ações do programa A União Faz a Vida, que tem como base a educação cooperativa e incentiva a participação dos estudantes na construção do conhecimento. A iniciativa busca estimular a cooperação, a investigação e o envolvimento da comunidade no processo de aprendizagem.

O Dia da Família na Escola também faz parte das atividades de aproximação entre as instituições de ensino e os responsáveis pelos alunos. A participação das famílias permite acompanhar o desenvolvimento das crianças e conhecer as experiências pedagógicas realizadas nas unidades municipais.

A programação terá continuidade em novembro, quando as demais instituições de ensino da rede municipal de Arapoti realizarão suas atividades. Conforme o calendário divulgado, os próximos encontros estão previstos para os dias 7 e 14 de novembro.

As datas darão sequência à exposição dos projetos do programa A União Faz a Vida e às ações de integração entre famílias, estudantes e profissionais da educação. Cada instituição organizará suas atividades para apresentar os trabalhos desenvolvidos no ambiente escolar.

O calendário prevê a participação de outras comunidades escolares do município, ampliando as oportunidades para que familiares acompanhem os projetos e as experiências de aprendizagem realizados nas unidades de ensino de Arapoti.