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Jaguariaíva capacita profissionais da rede de proteção de crianças e adolescentes

Formação aborda violência, trabalho infantil, infrequência escolar e riscos no ambiente digital; próxima etapa será realizada em 29 de outubro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
26/10/2026 às 15h41
Jaguariaíva capacita profissionais da rede de proteção de crianças e adolescentes
Foto: Divulgação/Prefeitura de Jaguariaiva

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, promoveu na sexta-feira (23) uma capacitação voltada aos profissionais que integram a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente. A atividade foi realizada no Departamento de Ensino Profissionalizante, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Mulher e Família, e reuniu representantes de diferentes áreas que atuam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

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O prefeito Juca Sloboda participou da abertura do encontro e destacou a atuação conjunta dos profissionais na proteção desse público. A formação aborda situações que exigem atenção e articulação entre os serviços, com foco na prevenção, identificação e encaminhamento de casos de risco ou violação de direitos.

Entre os temas previstos estão infrequência escolar, violência, trabalho infantil, cyberbullying e riscos no ambiente digital. A programação também inclui ferramentas e estratégias de atuação do Conselho Tutelar e dos demais integrantes da rede de proteção, considerando os procedimentos que podem ser adotados diante de diferentes situações.

As atividades do primeiro dia foram conduzidas pela assistente social Bárbara Bobek, formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e especialista em Saúde Pública e Gestão de Projetos Sociais, e pela psicóloga Lia Christie Sibeneichler. Lia tem especializações em Terapia Cognitivo-Comportamental e Psicologia Jurídica e Social, além de atuar na área de Educação em Direitos Humanos do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa.

A capacitação terá continuidade na quinta-feira, 29 de outubro, com a participação de outras duas profissionais. Uma delas é Luciana Pavowski Franco Silvestre, assistente social, mestre e doutora em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG, com experiência em políticas de assistência social e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Também estará entre as palestrantes Kassima Karina Gigliola Almeida, policial civil e professora de Direito. A segunda etapa dará sequência à formação dos profissionais que trabalham nos serviços de atendimento e proteção, com discussões voltadas à atuação integrada da rede e às estratégias de enfrentamento de situações que possam comprometer a segurança e os direitos de crianças e adolescentes no município.

Os encontros permitem discutir dúvidas práticas e compartilhar experiências sobre o atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias na rede.

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