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Criminosos assaltam posto de combustíveis em Wenceslau Braz

Dois suspeitos chegaram de motocicleta, renderam o frentista e levaram cerca de R$ 1,5 mil em dinheiro e produtos; ação foi registrada por câmeras de segurança

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
26/10/2026 às 10h46
Criminosos assaltam posto de combustíveis em Wenceslau Braz
Assalto foi registrado em câmera de segurança. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Dois criminosos assaltaram a loja de conveniência do Auto Posto Cobalchini na madrugada desta segunda-feira (26), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. A dupla estava em uma motocicleta, e um dos suspeitos portava uma arma de fogo. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 1,5 mil.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 03h45, quando os dois indivíduos chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta preta, possivelmente uma Honda CG 160, sem placa de identificação.

Os suspeitos utilizavam capacetes e máscaras para esconder o rosto. Um deles estava armado e, ao se aproximar do frentista, anunciou o assalto.

Segundo o relato das vítimas à PM, os criminosos renderam o frentista e o obrigaram a abrir a porta da loja de conveniência do posto.

Após entrarem no estabelecimento, os assaltantes ordenaram que as vítimas se deitassem no chão enquanto recolhiam dinheiro e produtos.

Durante a ação, foram levados valores em dinheiro do caixa, moedas e algumas carteiras de cigarro. O prejuízo total foi calculado em aproximadamente R$ 1.500.

Apesar da ameaça com arma de fogo, o boletim divulgado pela Polícia Militar não informa a existência de pessoas feridas durante a ocorrência.

Câmeras registraram a ação

Toda a movimentação dos suspeitos foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Entretanto, devido ao uso de capacetes e máscaras, não foi possível identificar detalhadamente os autores.

A motocicleta utilizada pela dupla também não pôde ser identificada com precisão pelas imagens.

Após recolherem o dinheiro e os produtos, os dois suspeitos deixaram o estabelecimento e fugiram em direção desconhecida.

Polícia realiza buscas pelos suspeitos

A Polícia Militar foi acionada, registrou a ocorrência e prestou orientações às vítimas sobre os procedimentos necessários.

As equipes continuam realizando buscas para tentar identificar e localizar os envolvidos no roubo.

A população pode colaborar com as investigações repassando informações pelo telefone 190, da Polícia Militar, ou pelo 181, do Disque-Denúncia. Informações também podem ser encaminhadas diretamente à Polícia Civil.

Até a divulgação do boletim, não havia informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.

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