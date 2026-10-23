Ciclista morre em colisão frontal com Jeep em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um ciclista de 32 anos morreu após se envolver em uma colisão frontal com um carro na noite desta quinta-feira (22), na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 22h20, no quilômetro 256,8 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Jeep Renegade, conduzido por um homem de 49 anos, seguia no sentido Siqueira Campos–Wenceslau Braz, enquanto o ciclista trafegava no sentido contrário. Ao chegarem ao trecho mencionado, os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal.

Com a força do impacto, o ciclista, identificado pelas iniciais J.J.M., de 32 anos, morreu ainda no local. O motorista do Jeep não sofreu ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML.

As circunstâncias exatas que provocaram o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.