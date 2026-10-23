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Ciclista morre em colisão frontal com Jeep em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (22), no trecho entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos; vítima morreu no local

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
23/10/2026 às 08h45 Atualizada em 23/10/2026 às 08h50
Ciclista morre em colisão frontal com Jeep em Wenceslau Braz
Tragédia aconteceu na noite desta quinta-feira (22). Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA 

WENCESLAU BRAZ - Um ciclista de 32 anos morreu após se envolver em uma colisão frontal com um carro na noite desta quinta-feira (22), na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 22h20, no quilômetro 256,8 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Jeep Renegade, conduzido por um homem de 49 anos, seguia no sentido Siqueira Campos–Wenceslau Braz, enquanto o ciclista trafegava no sentido contrário. Ao chegarem ao trecho mencionado, os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal.

Com a força do impacto, o ciclista, identificado pelas iniciais J.J.M., de 32 anos, morreu ainda no local. O motorista do Jeep não sofreu ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML.

As circunstâncias exatas que provocaram o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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