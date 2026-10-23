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Forte temporal atinge Wenceslau Braz e região nesta sexta-feira

Norte Pioneiro está em alerta para tempestades nas próximas horas; ventos podem chegar a 60 km/h

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
23/10/2026 às 05h15
Forte temporal atinge Wenceslau Braz e região nesta sexta-feira
Chuva forte acompanhada de ventos intensos atingiu a cidade de Wenceslau Braz durante a madrugada. Foto: Davi Martins/Folha Extr

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um forte temporal atingiu cidades do Norte Pioneiro do Paraná nas primeiras horas desta sexta-feira (23). Por volta das 5h10, moradores de Wenceslau Braz relataram chuva intensa acompanhada de fortes rajadas de vento, aumentando a preocupação com as condições do tempo na região.

O temporal ocorre em meio a um alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido desde 0h01 desta sexta-feira até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o instituto, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O Inmet também aponta risco, considerado baixo, de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Diante das condições meteorológicas, a orientação é que a população redobre os cuidados, principalmente durante os períodos de chuva intensa e ventos fortes. Moradores devem evitar se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a estruturas vulneráveis e acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais.

Até o momento, não foram informados registros de danos ou pessoas feridas em decorrência do temporal que atingiu a região nesta madrugada.

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Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
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