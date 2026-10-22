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Arapoti participa de encontro para reforçar acolhimento familiar de crianças e adolescentes

Roda de conversa em Ponta Grossa reuniu profissionais de diferentes municípios para compartilhar experiências e discutir práticas de proteção à infância e à adolescência

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
22/10/2026 às 10h59
Arapoti participa de encontro para reforçar acolhimento familiar de crianças e adolescentes
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - A equipe do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Arapoti participou de uma roda de conversa em Ponta Grossa, voltada ao compartilhamento de experiências e ao aprimoramento das práticas de acolhimento familiar de crianças e adolescentes. A atividade foi promovida em parceria com o Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre a Infância e Adolescência (NEPIA), da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

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Representaram o município a coordenadora do serviço, Janete Aparecida Lemes, a assistente social Adriane Silveira e a psicóloga Jucelia. As profissionais integram a equipe responsável pelo acompanhamento de crianças e adolescentes atendidos pelo serviço em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná.

O encontro reuniu representantes de diferentes municípios para discutir os desafios enfrentados pelos serviços de acolhimento e compartilhar experiências relacionadas ao atendimento e à proteção de crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente de suas famílias de origem.

Durante a roda de conversa, os participantes debateram estratégias para qualificar o trabalho desenvolvido pelas equipes e fortalecer a articulação entre os serviços municipais. A troca de conhecimentos também permitiu discutir práticas adotadas no acompanhamento dos casos e formas de aprimorar o atendimento prestado às crianças, aos adolescentes e às famílias envolvidas.

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é uma modalidade de proteção social que permite que crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de origem sejam recebidos por famílias previamente selecionadas, preparadas e acompanhadas por profissionais.

A modalidade integra a política de assistência social e busca oferecer atendimento individualizado durante o período de acolhimento, enquanto são avaliadas as condições para a reintegração familiar ou, quando necessário, outras medidas previstas na legislação.

Em Arapoti, o serviço conta com uma equipe técnica responsável pelo acompanhamento dos acolhimentos e pela orientação das famílias participantes. A atuação envolve o monitoramento das situações atendidas e a articulação com a rede de proteção para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.

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