Publicidade

PR-092 registra mais um acidente em Wenceslau Braz

Motorista relatou que uma ultrapassagem proibida teria provocado a sequência de manobras que terminou com o caminhão fora da pista; ninguém ficou ferido

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
22/10/2026 às 10h48
PR-092 registra mais um acidente em Wenceslau Braz
Rodovia está completamente interditada para remoção do veículo. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Mais um acidente foi registrado na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência aconteceu na noite desta quarta-feira (21), nas proximidades do Contorno Sul, e envolveu um caminhão que saiu da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia.

De acordo com informações coletadas pela reportagem da Folha Extra junto ao motorista do veículo, o acidente teria sido provocado por uma ultrapassagem irregular realizada por um automóvel.

Segundo o relato do caminhoneiro, ele seguia no sentido de, nas proximidades do Contorno Sul, um carro teria iniciado uma ultrapassagem em um trecho onde a manobra é proibida.

Diante da situação, o motorista de outro caminhão que trafegava à frente teria desviado para o acostamento na tentativa de evitar uma colisão com o automóvel.

Durante a manobra, esse caminhão acabou atingindo a parte dianteira do veículo que seguia atrás. Com o impacto, o segundo caminhão rodou na pista, saiu da rodovia e caiu em um barranco.

Apesar do acidente e da queda do caminhão no barranco, o motorista não sofreu ferimentos.

As circunstâncias relatadas pelo condutor ainda não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades.

Segundo acidente no mesmo dia chama a atenção

O acidente chama a atenção por ter ocorrido a poucos metros de outro sinistro registrado no início da tarde da mesma quarta-feira (21). Por volta das 13h30, um Fiat Uno e uma Volkswagen Saveiro Robust se envolveram em uma colisão nas proximidades do Contorno Sul, também na PR-092.

Na ocasião, o Fiat Uno atravessava a rodovia quando houve a colisão com a Saveiro, que seguia no sentido Arapoti–Wenceslau Braz.

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Estudantes de Wenceslau Braz conquistam prêmio de robótica no Agrinho 2026

Estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf desenvolveram sistema com Arduino e sensores para monitorar colmeias e conquistaram o primeiro lugar na categoria Robótica

 Pauline Budel foi eleita a melhor karateca do Paraná em sua categoria. Foto: Divulgação
CAMPEÃ DUAS VEZES Há 2 dias

Atleta de Wenceslau Braz conquista dois ouros na Copa Paraná e é eleita a melhor karateca do Estado

Pauline Budel dos Santos foi campeã nas modalidades Kata e Kumitê e recebeu reconhecimento pelo desempenho ao longo da temporada de 2026

 Foto: Folha Extra.
OBRAS NA RODOVIA Há 2 dias

Obras na PR092 tem Pare e Siga de até meia hora em Wenceslau Braz

Equipes que prestam serviços para concessionária que administra a rodovia estão realizando reparos no asfalto no trecho que liga o município a Siqueira Campos

 Fotos: Arquivo Pessoal.
FORÇA DA FÉ Há 3 dias

Brazense caminha até Aparecida para agradecer milagre que salvou esposa grávida e filha

Após hemorragia de seis litros de sangue e 26 dias de internação, Mariana e Martina sobreviveram a uma gestação de alto risco; em agradecimento, Diogo Ribeiro percorreu quase 180 quilômetros até o Santuário Nacional

 Foto: Divulgação.
EDUCAÇÃO Há 3 dias

Alunos de Wenceslau Braz são destaque em feira científica estadual realizada em Foz do Iguaçu

Estudantes da Escola Estadual Ary Barroso foram premiados na V FENAAH/S, realizada em Foz do Iguaçu, com projetos sobre sustentabilidade e sensibilidade auditiva no TEA

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
ORIENTAÇÃO Há 6 minutos

Sistema FAEP desenvolve cartilha sobre outorga de uso da água
ADI-PR Há 7 minutos

22 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
ASSEMBLEIA Há 12 minutos

Comissão de Orçamento promove audiência pública sobre o monitoramento do Plano Plurianual
INVESTIMENTOS Há 14 minutos

Estado investe R$ 400 milhões em 440 barracões industriais desde 2019
NORTE PIONEIRO Há 25 minutos

Amunorpi realiza reunião para alinhar estratégias com secretários de Educação

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 22 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados