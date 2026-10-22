PR-092 registra mais um acidente em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Mais um acidente foi registrado na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência aconteceu na noite desta quarta-feira (21), nas proximidades do Contorno Sul, e envolveu um caminhão que saiu da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia.

De acordo com informações coletadas pela reportagem da Folha Extra junto ao motorista do veículo, o acidente teria sido provocado por uma ultrapassagem irregular realizada por um automóvel.

Segundo o relato do caminhoneiro, ele seguia no sentido de, nas proximidades do Contorno Sul, um carro teria iniciado uma ultrapassagem em um trecho onde a manobra é proibida.

Diante da situação, o motorista de outro caminhão que trafegava à frente teria desviado para o acostamento na tentativa de evitar uma colisão com o automóvel.

Durante a manobra, esse caminhão acabou atingindo a parte dianteira do veículo que seguia atrás. Com o impacto, o segundo caminhão rodou na pista, saiu da rodovia e caiu em um barranco.

Apesar do acidente e da queda do caminhão no barranco, o motorista não sofreu ferimentos.

As circunstâncias relatadas pelo condutor ainda não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades.

Segundo acidente no mesmo dia chama a atenção

O acidente chama a atenção por ter ocorrido a poucos metros de outro sinistro registrado no início da tarde da mesma quarta-feira (21). Por volta das 13h30, um Fiat Uno e uma Volkswagen Saveiro Robust se envolveram em uma colisão nas proximidades do Contorno Sul, também na PR-092.

Na ocasião, o Fiat Uno atravessava a rodovia quando houve a colisão com a Saveiro, que seguia no sentido Arapoti–Wenceslau Braz.