Flávio Bolsonaro cai em nova pesquisa Quaest enquanto Lula mantém índice

DA REDAÇÃO/D'PONTA NEWS - FOLHA EXTRA

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial. Flávio registra 45% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44%. O levantamento considera a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em comparação com a pesquisa da semana passada, Flávio oscilou um ponto percentual para baixo. Já Lula manteve o mesmo índice. Além disso, 9% dos entrevistados afirmam que pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 2% estão indecisos.

Pesquisa espontânea

Na modalidade espontânea, em que os entrevistadores não apresentam previamente os nomes dos candidatos, os dois concorrentes registram 40% das intenções de voto cada. Esse formato ajuda a avaliar o grau de convicção do eleitorado.

Por outro lado, o percentual de indecisos nesse cenário dobrou em uma semana e chegou a 14%. O resultado indica aumento na parcela de entrevistados que ainda não definiram uma resposta espontânea sobre a disputa.

Cenário da campanha

A nova rodada marca a primeira pesquisa da Quaest após acontecimentos recentes da campanha eleitoral. Na semana passada, foi promulgada o fim da escala de trabalho 6×1, uma das bandeiras eleitorais de Lula.

Além disso, os candidatos participaram de entrevistas na TV Globo e de um debate promovido pela Band. Desde então, também cresceram as mobilizações em favor dos dois concorrentes, tanto nas ruas quanto nas redes sociais.

Metodologia

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. O levantamento foi contratado pelo GLOBO e pela TV Globo.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O instituto registrou o levantamento na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-08535/2026.