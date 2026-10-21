Publicidade

Flávio Bolsonaro cai em nova pesquisa Quaest enquanto Lula mantém índice

Nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21) mostra o candidato com PL com 45% das intenções de voto, um ponto percentual abaixo da última pesquisa; Lula manteve 44%

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM D'PONTA NEWS
21/10/2026 às 10h52
Flávio Bolsonaro cai em nova pesquisa Quaest enquanto Lula mantém índice
Flávio registra 45% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44%. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/D'PONTA NEWS - FOLHA EXTRA

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial. Flávio registra 45% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44%. O levantamento considera a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em comparação com a pesquisa da semana passada, Flávio oscilou um ponto percentual para baixo. Já Lula manteve o mesmo índice. Além disso, 9% dos entrevistados afirmam que pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 2% estão indecisos.

Pesquisa espontânea

Na modalidade espontânea, em que os entrevistadores não apresentam previamente os nomes dos candidatos, os dois concorrentes registram 40% das intenções de voto cada. Esse formato ajuda a avaliar o grau de convicção do eleitorado.

Por outro lado, o percentual de indecisos nesse cenário dobrou em uma semana e chegou a 14%. O resultado indica aumento na parcela de entrevistados que ainda não definiram uma resposta espontânea sobre a disputa.

Cenário da campanha

A nova rodada marca a primeira pesquisa da Quaest após acontecimentos recentes da campanha eleitoral. Na semana passada, foi promulgada o fim da escala de trabalho 6×1, uma das bandeiras eleitorais de Lula.

Além disso, os candidatos participaram de entrevistas na TV Globo e de um debate promovido pela Band. Desde então, também cresceram as mobilizações em favor dos dois concorrentes, tanto nas ruas quanto nas redes sociais.

Metodologia

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. O levantamento foi contratado pelo GLOBO e pela TV Globo.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O instituto registrou o levantamento na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-08535/2026.

Considerando os votos válidos do segundo turno, o candidato do PL tem 50,4%, enquanto o petista tem 49,6%. Foto: Divulgação/PL e Ricardo Stuckert/PR
ELEIÇÕES 2026 Há 1 dia

Futura: Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados no 2° turno

Candidato do PL tem 50,4% dos votos válidos, enquanto o petista tem 49,6%; no cenário espontâneo, diferença cai ainda mais

 Segundo o levantamento Datafolha divulgado nesta quinta-feira (15), Flávio registra 51% dos votos válidos, enquanto Lula aparece com 49%. Foto: Divulgação
ELEIÇÕES 2026 Há 5 dias

Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula em mais uma pesquisa para o segundo turno

Novo levantamento Datafolha aponta 51% dos votos válidos para o candidato do PL e 49% para o presidente; diferença está dentro da margem de erro

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
ALERTA NACIONAL Há 6 dias

É fake informação de que Ivermectina cura câncer; Anvisa alerta para riscos

Agência desmente publicações que apresentam o antiparasitário como alternativa contra tumores e alerta que abandonar terapias comprovadas pode colocar pacientes em risco

 Sessão do Senado que votou o fim da escala 6X1. Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
DIREITO TRABALHISTA Há 6 dias

Fim da escala 6x1: Senado aprova PEC que reduz jornada de trabalho

Decisão é vista como maior vitória de trabalhadores desde Constituinte

 Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo e Diego Herculano/Reuters
ELEIÇÕES 2026 Há 7 dias

Quaest mostra Flávio à frente de Lula no segundo turno

Candidato do PL aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o petista registra 44%

Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 6 minutos

Homem é preso após filho encontrar a mãe morta no Paraná
CASO DE POLÍCIA Há 3 horas

Alunos encontram câmeras em banheiros de Colégio no Norte do Paraná
SAÚDE NAS ESCOLAS Há 3 horas

Mochilas pesadas podem prejudicar a coluna de crianças e adolescentes; alertam especialistas
ELEIÇÕES 2026 Há 3 horas

Flávio Bolsonaro cai em nova pesquisa Quaest enquanto Lula mantém índice
CAMPOS GERAIS Há 4 horas

Juca Sloboda destaca mais de R$ 100 milhões em investimentos para Jaguariaíva

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 17 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados