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TSE mantém cassação de vereadores e Arapoti pode ter mudanças na Câmara

Decisão confirma fraude à cota de gênero nas eleições de 2024; Airton Araújo e Pepe aparecem como possíveis beneficiados pelo recálculo dos votos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Folha Paranaense
20/10/2026 às 14h18 Atualizada em 20/10/2026 às 14h32
TSE mantém cassação de vereadores e Arapoti pode ter mudanças na Câmara
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve, por unanimidade, o reconhecimento de fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024 em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A decisão determina a cassação dos diplomas dos vereadores Edivaldo Almeida Pontes e Jean Carlos Klichowski, conhecido como Professor Jean, eleitos pelo Solidariedade, além da anulação dos votos recebidos pelo partido e do recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.

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O processo envolve a candidatura de Stella Marina Abdala Pinheiro, que terminou a disputa sem receber votos. A Justiça Eleitoral entendeu que o registro foi fictício e teve como objetivo cumprir formalmente o percentual mínimo de candidaturas femininas exigido pela legislação eleitoral. Stella também foi declarada inelegível por oito anos.

A defesa recorreu da decisão, mas o TSE manteve o entendimento de que houve fraude. Com a anulação dos votos do Solidariedade, a composição da Câmara Municipal poderá ser alterada após a realização dos cálculos oficiais pela Justiça Eleitoral.

Uma simulação preliminar, baseada nos resultados das eleições de 2024, aponta que o PP e o União Brasil podem ser beneficiados com a redistribuição das duas cadeiras atualmente ocupadas pelos vereadores cassados.

Pelo levantamento, Airton Araújo, do PP, que recebeu 231 votos, aparece como possível ocupante de uma das vagas. A outra cadeira poderá ficar com o União Brasil, dependendo do resultado do recálculo eleitoral.

Na simulação inicial, o ex-vereador Buika, que recebeu 299 votos pelo União Brasil, aparecia entre os possíveis beneficiados. No entanto, ele faleceu após as eleições. Nesse cenário, o ex-vereador Pepe, que obteve 257 votos pela mesma legenda, surge como possível ocupante da vaga.

A eventual substituição de Edivaldo Almeida Pontes e Professor Jean depende da apuração oficial dos quocientes eleitoral e partidário e dos procedimentos da Justiça Eleitoral. Até a conclusão dessas etapas, Airton Araújo e Pepe são apontados como possíveis beneficiados, sem confirmação definitiva das cadeiras.

Foto: DIvulgação.
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