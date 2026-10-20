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Futura: Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados no 2° turno

Candidato do PL tem 50,4% dos votos válidos, enquanto o petista tem 49,6%; no cenário espontâneo, diferença cai ainda mais

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM DCMAIS
20/10/2026 às 13h34
Futura: Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados no 2° turno
Considerando os votos válidos do segundo turno, o candidato do PL tem 50,4%, enquanto o petista tem 49,6%. Foto: Divulgação/PL e Ricardo Stuckert/PR

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

Pesquisa do Instituto Futura, divulgada nesta terça-feira (20), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Lula (PT) tecnicamente empatados. Considerando os votos válidos do segundo turno, o candidato do PL tem 50,4%, enquanto o petista tem 49,6%.

A vantagem é ainda menor se for considerada a pesquisa espontânea, ou seja, aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados. Flávio Bolsonaro tem 46,5%, enquanto Lula apresenta 46,1% dos votos. Outros candidatos representam 1%, com 2,3% de votos em branco/nulo e 4,2% de eleitores indecisos.

Já o cenário estimulado aponta Flávio Bolsonaro com 48,3% dos votos, enquanto o atual presidente Lula tem 47,5% da preferência. 2,4% dos entrevistados votariam em branco/nulo ou não compareceriam às urnas. Indecisos ficam na casa dos 1,9%.

Cruzamento demográfico

Lula lidera entre as mulheres, por 54,7% a 39,8%, enquanto Flávio Bolsonaro tem vantagem entre os homens (55,5% a 41,4%). A região Nordeste e a Norte dão vantagem ao candidato petista, enquanto Flávio está na frente no Sudeste, Sul e Centro-Oeste (estes dois últimos com pelo menos 15% a mais da preferência).

Por faixa etária, há um equilíbrio maior entre eleitores de 16 até 44 anos. Já na faixa de 45 a 59 anos, Flávio ganha por 53,3% a 42,7%. Acima de 60 anos, Lula tem vantagem de 53% a 41,9%.

Rejeição

O atual presidente lidera a rejeição, com 47,4%. Flávio Bolsonaro aparece com 45,8%, enquanto 2,6% dos entrevistados dizem rejeitar todos. Apenas 2,9% não rejeitam nenhum dos dois candidatos.

Metodologia

A pesquisa Futura entrevistou 2 mil eleitores via telefone assistido por computador entre os dias 16 e 17 de outubro em todo o Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais e para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06715/2026.

Fonte original Diário dos Campos.

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