Publicidade

Moro anuncia Pricilla Santana como secretária da Fazenda do Paraná

Atual secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, economista será a primeira mulher e o primeiro nome confirmado para compor o secretariado do governador eleito

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
20/10/2026 às 09h52
Moro anuncia Pricilla Santana como secretária da Fazenda do Paraná
Atual titular da pasta no Rio Grande do Sul, Pricilla é o primeiro nome confirmado para compor o secretariado da próxima gestão. Foto: Reprodução/Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou nesta terça-feira (20), Pricilla Maria Santana como futura secretária de Estado da Fazenda. Atual titular da pasta no Rio Grande do Sul, Pricilla é o primeiro nome confirmado para compor o secretariado da próxima gestão e a primeira mulher anunciada para a equipe de governo.

A futura secretária do governo Moro tem ampla experiência na administração pública, especialmente nas áreas de política fiscal, gestão financeira, relações federativas e governança. Sua escolha sinaliza a prioridade da futura gestão em fortalecer a responsabilidade fiscal e a eficiência na administração dos recursos públicos

“Pricilla Santana é uma economista renomada, com reputação ilibada e ampla experiência técnica e administrativa em diversos órgãos federais e estaduais, sempre se destacando por onde passou. Nos últimos anos, manteve as contas do Rio Grande do Sul em ordem mesmo diante de desafios fiscais consideráveis. Fiquei honrado com a aceitação do convite e tenho certeza de que ela muito contribuirá na gestão das contas do Estado, com técnica e responsabilidade fiscal, e na modernização do Governo do Paraná para alcançarmos um novo patamar de desenvolvimento”, disse Moro.

Pricilla é economista, mestre em Direito e graduada também em Direito e História. Desde janeiro de 2023, ocupa a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Entre 2015 e 2022, foi subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Tesouro Nacional, atuando na coordenação das relações financeiras entre União, estados e municípios, com foco na sustentabilidade fiscal e na gestão da dívida pública. Também foi secretária-adjunta de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

Ao longo da carreira, participou de processos de desestatização e privatização, da coordenação do Regime de Recuperação Fiscal e de iniciativas relacionadas à Reforma Tributária. Tem experiência em conselhos de administração e fiscais de instituições como Caixa Econômica Federal, Eletrobras, BNDES e Banrisul. Desde agosto de 2026, ocupa a segunda vice-presidência do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Transição e redução da máquina pública

Moro afirmou que pretende conduzir uma transição organizada e com o mínimo de impacto para o funcionamento da administração estadual. O governador eleito aguarda do atual governo a publicação de um decreto que formalize os procedimentos da transição. Enquanto espera a medida, Moro mantém conversas com deputados estaduais eleitos sobre os projetos da futura gestão e avança na definição dos nomes que irão compor o secretariado.

Moro também reafirmou o compromisso assumido durante a campanha de reduzir o tamanho da estrutura administrativa do Estado.  “A transição é sempre desafiadora, porque é uma mudança de governo, mas nós queremos que ela seja a mais suave possível. Nós vamos diminuir o tamanho da máquina, que hoje está inchada e acaba gerando muita burocracia e pouca eficiência. Foi uma promessa de campanha que iremos cumprir. Queremos ter um governo honesto e eficiente”, completou o governador eleito.

Reunião aconteceu nesta quinta-feira (15), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Foto: Victor Coutant
NOVO GOVERNO Há 5 dias

Moro e Ratinho Junior se reúnem no Palácio Iguaçu para alinhar transição de governo

Primeiro encontro após a eleição contou com a presença do vice-governador Darci Piana; governador declarou que irá colaborar com a transição

 Encontro aconteceu nesta terça-feira (13), no restaurante Madalosso, em Curitiba. Víctor Coutant
RETA FINAL Há 6 dias

Moro reúne 230 prefeitos e quase 3 mil pessoas em evento pró-Flávio em Curitiba

Governador eleito destacou a presença de prefeitos que não o apoiaram no primeiro turno e prometeu parceria com todos os municípios; em mensagem por vídeo, Flávio Bolsonaro pediu mobilização na reta final da campanha

 A reunião será realizada no tradicional Restaurante Madalosso, no bairro Santa Felicidade, a partir das 19h.
ONDA DA DIREITA Há 1 semana

Flávio Bolsonaro reúne Moro, Deltan e Barros em encontro com prefeitos e lideranças no Paraná

Evento será realizado na terça-feira (13), em Curitiba, e busca fortalecer a aproximação entre lideranças políticas e apoiadores no estado

 O advogado Luís Felipe Cunha, primeiro suplente do senador Sergio Moro, formalizou nesta quinta-feira (8), em Brasília, sua filiação ao Partido Liberal (PL). Foto: Assessoria
FILIAÇÃO AO PL Há 2 semanas

Luís Felipe Cunha se filia ao PL e prepara chegada ao Senado em 2027

Primeiro suplente de Sergio Moro, advogado deixa o União Brasil e passa a integrar o partido do governador eleito do Paraná e do presidenciável Flávio Bolsonaro

 Sergio Moro retomou a agenda política nesta segunda e terça-feira ao lado dos senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Foto: Assessoria
GOVERNADOR ELEITO Há 2 semanas

Moro retoma agenda e entra na campanha de Flávio Bolsonaro

Governador eleito reúne aliados do Paraná, inicia tratativas para a transição e deve assumir papel ativo no segundo turno presidencial

Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
OBRAS NA RODOVIA Há 2 horas

Obras na PR092 tem Pare e Siga de até meia hora em Wenceslau Braz
TRAGÉDIA Há 2 horas

Jovem morre e rapaz fica em estado grave após moto atingir traseira de caminhão
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 3 horas

Professora morre em acidente com moto no Norte Pioneiro
PREVISÃO DO TEMPO Há 3 horas

Temporais voltam a ameaçar o Paraná e colocam cidades em alerta a partir desta quarta-feira
ACIDENTE FATAL Há 3 horas

Grave acidente entre carretas deixa motorista morto nos Campos Gerais

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 17 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados