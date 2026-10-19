Na Califórnia, satélites e robôs auxiliam produtores rurais dentro da porteira

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

A adoção de máquinas autônomas no meio rural tem promovido uma revolução no setor agropecuário dos Estados Unidos. Além de contribuir diretamente para contornar o problema da escassez de mão de obra, o uso de satélites e robôs geram uma infinidade de dados, que permitem uma gestão mais eficiente dentro das propriedades norte-americanas, com a tomada de decisões que reduzem custos e aumentam a eficiência das operações.

Essas tecnologias, que já estão desembarcando no Brasil, fazem parte do roteiro da viagem técnica promovida pelo Sistema FAEP aos Estados Unidos. Um grupo formado por produtores e lideranças rurais do Paraná visitou empresas e fazendas em São Francisco e região, no Estado da Califórnia, que fazem uso destas máquinas nas lavouras.

Atualmente, a Califórnia acumula 368 empresas classificadas como unicórnios, start-ups avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais. Essa concentração reforça a existência de um ecossistema favorável ao desenvolvimento de novos negócios envolvendo Inteligência Artificial (IA). A nova fase de inovação da região é marcada pelo avanço das chamadas hard technologies, tecnologias que integram desenvolvimento digital a equipamentos e sistemas físicos. Com isso, empresas estão investindo em soluções relacionadas à robótica, automação e veículos autônomos, muitos voltados para o meio rural.

“A Califórnia é o centro mundial do desenvolvimento de tecnologias envolvendo inteligência artificial, sendo que muitas são para uso no campo. A viagem técnica é uma forma de aproximar as nossas lideranças rurais dos ambientes de pesquisa e inovação, estimulando, no futuro, a adoção de tecnologias economicamente viáveis por meio da IA, automação e digitalização das atividades agropecuárias”, destaca o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

“A automação está substituindo determinas atividades, inclusive no meio rural, modificando significativamente as exigências do mercado de trabalho. Por isso a importância da capacitação contínua e da adaptação dos profissionais”, complementa Fernando Franco, representante da Campfire, empresa especializada em conectar organizações ao ecossistema de inovação do Vale do Silício.

Robôs como mão de obra

Na Yamaha Agriculture, empresa localizada na região de Carneros, o grupo conheceu tecnologias envolvendo a automação de operações agrícolas. O robô Prospr, por exemplo, é utilizado para a pulverização em cultivos perenes, especialmente vinhedos e pomares. O equipamento é capaz de realizar tarefas associadas ao chamado 3Ds: tarefas repetitivas ou monótonas (dull), sujas (dirty) e perigosas (dangerous).

O uso do robô nas operações permite aumentar a segurança do trabalho, especialmente na aplicação de produtos fitossanitários, minimizar a escassez de mão de obra e reduzir o custo de produção, especialmente com a diminuição significativa no consumo de combustível em comparação aos sistemas convencionais com tratores e pulverizadores. Conforme dados da Yamaha Agriculture, enquanto o Prospr opera com consumo de US$ 0,34 por hectare, o conjunto convencional tem custo de US$ 2,21 por hectare.

Outra vantagem envolve a operação noturna, quando há melhores condições meteorológicas. A possibilidade de manter o Prospr por períodos prolongados favorece a organização das atividades e amplia as janelas de trabalho.

Há dois anos, a Yamaha Agriculture já opera unidades do Prospr na Austrália e na Nova Zelândia, em cultivos como uvas e maçãs. Nos Estados Unidos, a empresa vem ampliando gradualmente sua presença. Ainda, o Brasil está no radar da empresa para uma expansão futura, especialmente em atividades agrícolas que enfrentam dificuldades de contratação de mão de obra.

Satélites de olho no agro

Fundada em São Francisco, a Planet Labs é especializada no desenvolvimento e na operação de satélites de observação, com aplicações em agricultura, monitoramento ambiental, gestão territorial e análise de dados geoespaciais. Hoje, são 250 equipamentos em operação orbital, que realizam o monitoramento diário da superfície terrestre.

Esses satélites produzem imagens multiespectrais com resolução espacial próxima de três metros por pixel, permitindo o acompanhamento frequente de áreas agrícola e florestal, além de ambientes naturais e edificações. Na agricultura, as imagens podem auxiliar na identificação de diferenças entre talhões, acompanhar o desenvolvimento das lavouras e comparar safras. O processamento contínuo das informações permite construir séries históricas que ajudam a identificar áreas com comportamento distinto, avaliar tendências de crescimento e direcionar inspeções técnicas para locais que apresentem possíveis anomalias.

Segundo representantes da Planet Labs, as imagens de satélite podem apoiar a elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Brasil, já que identificam áreas de vegetação nativa, cursos d’água e outras características das propriedades rurais. Ainda, as imagens de satélite contribuem para o desenvolvimento de seguros agrícolas paramétricos. A partir das informações, as seguradoras desenvolvem produtos securitários baseados em indicadores previamente estabelecidos, como condições de seca, excesso de chuvas e alterações observadas nas áreas seguradas.

“O seguro rural e o CAR são dois aspectos fundamentais para os nossos produtores rurais, mas que têm causado problemas no Brasil. Com a precisão das imagens de satélites, o agricultor pode fazer uma gestão de risco mais assertiva, reduzindo determinados custos e agilizando processos”, destaca Meneguette.

O grupo da viagem técnica promovida pelo Sistema FAEP é formado por 32 produtores, líderes rurais e representantes da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF) de 19 municípios paranaenses. Até o final de outubro, a delegação vai visitar empresas, universidades e propriedades rurais nos Estados do Nebraska, Iowa, Illinois e Missouri.