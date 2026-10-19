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Confusão entre criminosos termina com suspeito morto a facadas e tiros na região

Crime foi registrado no município de Santo Antônio da Platina; Polícia apreendeu um adolescente e prendeu um jovem suspeitos de envolvimento com o crime

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Tá no Site
19/10/2026 às 09h15
Confusão entre criminosos termina com suspeito morto a facadas e tiros na região
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem de 33 anos foi morto com golpes de faca e tiros na madrugada da última sexta-feira (16). O crime foi registrado no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, e a polícia prendeu um jovem de 19 anos e apreendeu um adolescente de 14 suspeitos de envolvimento no homicídio que teria sido motivado por um desacerto entre criminosos.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Tá no Site, o crime aconteceu na madrugada da sexta-feira no bairro Aparecidinho III. Conforme as informações das equipes policiais, um homem de 33 anos foi morto com golpes de faca e tiros.

Durante as investigações sobre a autoria do crime, as equipes da Polícia Civil e Polícia Militar levantaram a identidade de cinco indivíduos que estariam envolvidos com o crime. Após realizar diligências, um adolescente de 14 anos foi apreendido e um jovem de 19 anos foi preso.

Em depoimento, a dupla relatou que o crime foi motivado por um desacerto relacionado a furtos cometidos envolvendo a vítima e os suspeitos. Segundo eles, teriam realizado um furto de fios de cobre no município de Avaré, interior de São Paulo, e escondido o material em uma casa, mas a vítima do homicídio teria ido até o local e furtado o material causando revolta entre os criminosos.

Além disso, os dois indivíduos detidos também relataram a polícia que a vítima vinha cometendo vários furtos no bairro, local dominado pelo crime organizado, situação que não foi mais aceita.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso segue sendo investigado a equipe da Polícia Civil trabalha para identificar quem foi o autor dos disparos de arma de fogo. Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre os outros três indivíduos envolvidos com o crime.

Foto: Divulgação.
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