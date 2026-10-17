Fenômenos raros formam espetáculo de cores no céu de Jaguariaíva e Wenceslau Braz

O círculo luminoso, observado ao redor do Sol apresenta características de um halo solar de 22 graus. Fotos: Davi Gusttavo Turibio de Souza

Um espetáculo de cores chamou a atenção de moradores do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais do Paraná neste sábado (17). Dois fenômenos ópticos atmosféricos foram registrados no céu da região, formando um grande círculo luminoso ao redor do Sol e uma faixa multicolorida semelhante a um arco-íris. Até o momento, a Folha Extra confirmou registros em Wenceslau Braz, Jaguariaíva e mais cidades vizinhas.

As imagens impressionaram pela beleza e pela combinação de cores, que transformou o céu em um cenário incomum. Em Wenceslau Braz, imagens do fenômeno começaram a circular em grupos de mensagens e redes sociais, despertando a curiosidade de moradores.

Em São José da Boa Vista, o seguidor da Folha, Davi Gusttavo Turibio de Souza, registrou o fenômeno por volta do meio-dia, na propriedade rural onde mora. Utilizando um iPhone 14 Pro Max, ele fotografou e filmou o momento em que as formações coloridas apareceram no céu.

Segundo o morador, a beleza do fenômeno despertou sua curiosidade e o levou a pesquisar sobre as condições atmosféricas responsáveis pela formação das imagens.

Entenda os fenômenos

O círculo luminoso, observado ao redor do Sol apresenta características de um halo solar de 22 graus, fenômeno formado quando a luz solar atravessa pequenos cristais de gelo presentes em nuvens de grande altitude, geralmente cirros e cirrostratos.

Esses cristais funcionam como pequenos prismas naturais, desviando a luz e produzindo um anel luminoso que pode apresentar tonalidades semelhantes às de um arco-íris.

Já a faixa colorida registrada abaixo do Sol apresenta características de um arco circum-horizontal, fenômeno que ocorre quando o Sol está elevado no céu e sua luz atravessa cristais de gelo orientados horizontalmente na atmosfera.

Diferentemente do arco-íris convencional, que depende da interação da luz com gotículas de água, essas formações estão associadas à presença de cristais de gelo em nuvens altas.

A identificação definitiva do arco inferior depende de uma análise mais detalhada das condições de observação, mas as características registradas são compatíveis com esse tipo de fenômeno.

Embora os halos solares possam ser observados em diferentes regiões, a combinação de formações luminosas tão marcantes chama a atenção pela aparência e pelas condições específicas necessárias para sua ocorrência.