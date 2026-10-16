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Carro e carreta se envolvem em acidente na PR-092

Colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (16), nas proximidades do Posto do Recanto; rodovia ficou parcialmente interditada, mas ninguém se feriu

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
16/10/2026 às 16h13
Carro e carreta se envolvem em acidente na PR-092
A colisão aconteceu nas proximidades do Posto do Recanto e deixou a rodovia parcialmente interditada. Foto: Divulgação/Com edição de IA

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na tarde desta sexta-feira (16), na PR-092, entre os municípios de Quatiguá e Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão aconteceu nas proximidades do Posto do Recanto e deixou a rodovia parcialmente interditada.

Conforme informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, os dois veículos se envolveram em uma colisão transversal. Um caminhoneiro que passava pelo trecho registrou em vídeo a situação após o acidente, mostrando a ocorrência na rodovia.

Apesar do impacto, a reportagem apurou que nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos. As pessoas que estavam nos veículos receberam atendimento da equipe da concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração do trecho.

Durante o atendimento da ocorrência, parte da rodovia permaneceu interditada, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam entre Quatiguá e Siqueira Campos.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as circunstâncias que provocaram a colisão ou a liberação completa da pista.

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