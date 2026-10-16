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Wenceslau Braz e região podem enfrentar ventos de até 60 km/h e granizo nesta sexta

Norte Pioneiro está em alerta amarelo para tempestades ate às 23h59; alerta prevê chuvas intensas, rajadas de vento forte e queda de granizo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
16/10/2026 às 15h43
Wenceslau Braz e região podem enfrentar ventos de até 60 km/h e granizo nesta sexta
Em Wenceslau Braz, moradores registraram a formação de nuvens escuras e carregadas sobre a cidade. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA 

O Norte Pioneiro está sob alerta amarelo para tempestades nesta sexta-feira (16). O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), classificado como de perigo potencial, prevê chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo ao longo do dia. Em Wenceslau Braz, moradores registraram a formação de nuvens escuras e carregadas sobre a cidade, criando um contraste no céu, que apresenta sinais de instabilidade enquanto o sol ainda aparece em alguns pontos do município.

De acordo com o Inmet, as precipitações podem atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de granizo.

Embora o grau de severidade seja considerado de perigo potencial, o instituto destaca que as condições meteorológicas podem provocar transtornos, especialmente em áreas mais vulneráveis aos efeitos das chuvas e dos ventos.

Entre os principais riscos apontados pelo Inmet estão possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Segundo o órgão, a probabilidade desses transtornos é considerada baixa, mas a população deve permanecer atenta às mudanças nas condições do tempo, principalmente durante a ocorrência de rajadas de vento e descargas elétricas.

Durante tempestades, o instituto recomenda que moradores evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante períodos de instabilidade.

Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

O alerta permanece válido até o fim desta sexta-feira (16), podendo ser atualizado conforme a evolução das condições meteorológicas.

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