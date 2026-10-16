Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula em mais uma pesquisa para o segundo turno

Segundo o levantamento Datafolha divulgado nesta quinta-feira (15), Flávio registra 51% dos votos válidos, enquanto Lula aparece com 49%. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em mais uma pesquisa de intenções de voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Segundo o levantamento Datafolha divulgado nesta quinta-feira (15), Flávio registra 51% dos votos válidos, enquanto Lula aparece com 49%.

Apesar da diferença de dois pontos percentuais, o resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento é o segundo realizado pelo Datafolha nesta etapa da disputa presidencial. Na pesquisa anterior, divulgada em 8 de outubro, Flávio aparecia com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Na comparação, a diferença numérica entre os candidatos diminuiu de quatro para dois pontos percentuais.

Os votos válidos desconsideram as intenções de voto em branco e nulo. Para o cálculo, também são excluídos os entrevistados que não indicaram um candidato.

Outras pesquisas também mostram Flávio à frente

O resultado do Datafolha acompanha a tendência numérica observada em outros levantamentos divulgados ao longo desta semana, embora a maioria apresente empate técnico entre os candidatos.

Na quarta-feira (14), a pesquisa Quaest, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, mostrou Flávio Bolsonaro com 46% das intenções de voto totais, contra 44% de Lula. A diferença ficou dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na terça-feira (13), o levantamento BTG/Nexus apontou 52% dos votos válidos para Flávio e 48% para Lula. Já a pesquisa PoderData/AYA registrou 51% para o candidato do PL e 49% para o presidente. Ambos os resultados também configuraram empate técnico.

Outro levantamento, realizado pela AtlasIntel/Bloomberg e divulgado em 9 de outubro, mostrou Flávio com 52,8% dos votos válidos, enquanto Lula registrou 47,2%. Nesse caso, a diferença superou a margem de erro informada pelo instituto, de um ponto percentual.

Apesar das diferenças entre os resultados, é importante considerar que os institutos utilizam metodologias e períodos de coleta distintos, o que impede uma comparação direta como se todos os levantamentos fossem uma única pesquisa.

Datafolha ouviu 2.250 eleitores

A nova pesquisa Datafolha entrevistou 2.250 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro. O levantamento apresenta margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00466/2026.

As pesquisas representam um retrato das intenções de voto no período em que foram realizadas e não constituem uma previsão do resultado eleitoral. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.

Correção importante para a matéria: a pesquisa ouviu 2.520 eleitores, e não 2.250, conforme confirmado pela CNN Brasil e pelo UOL. Nos votos totais, Flávio registrou 47%, Lula 45%, brancos e nulos somaram 6% e indecisos, 2%.