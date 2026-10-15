Publicidade

Irani Barros destaca mais de R$ 160 milhões em investimentos em Arapoti

Balanço reúne obras de pavimentação, saúde, habitação, educação e infraestrutura, além de projetos como o Contorno Sul e a revitalização de espaços públicos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
15/10/2026 às 14h47
Irani Barros destaca mais de R$ 160 milhões em investimentos em Arapoti
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - O prefeito de Arapoti, Irani Barros, destacou os mais de R$ 160 milhões em investimentos destinados ao município nos últimos seis anos. O balanço reúne obras e projetos em áreas como saúde, habitação, infraestrutura urbana, educação, esporte e lazer, além de melhorias em estradas e espaços públicos.

LEIA TAMBÉM - Defesa Civil de Arapoti promove palestras sobre prevenção de riscos e desastres nas escolas

Na área da saúde, entre os destaques estão a construção da nova Farmácia Municipal, a reabertura do Hospital 18 de Dezembro e a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos bairros Bosque, Capão Bonito e Cerrado das Cinzas. As iniciativas ampliam a estrutura de atendimento à população.

Na habitação, o município conta com projetos que incluem a construção de mais de 300 casas populares, apontada como o maior projeto habitacional da história de Arapoti, além de outras 40 moradias com custo zero para as famílias beneficiadas.

A infraestrutura urbana também concentra parte dos investimentos. Entre as obras citadas estão a revitalização da Rua Telêmaco Carneiro, a implantação de novos pontos de ônibus e a pavimentação de ruas, que, segundo o balanço apresentado pelo prefeito, já alcança 80% das vias da cidade. Também estão entre os projetos o novo asfalto da Rodovia do Aeroporto, a pavimentação da estrada do Capão Bonito e as obras do Contorno Sul.

Na educação, as ações incluem reformas em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Já nas áreas de esporte e lazer, o município recebeu novas quadras esportivas, além de intervenções como o novo Lago do Aratinga e a construção do Mirante São João Batista.

Outro investimento mencionado é a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Central, equipamento destinado ao atendimento de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ao comentar o volume de recursos, Irani Barros agradeceu aos governos e representantes políticos que contribuíram para viabilizar investimentos no município. Entre os nomes citados estão o governador Ratinho Junior, Sandro Alex, Alexandre Curi, os deputados estaduais Moacyr Fadel e Ademar Traiano e o deputado federal Pedro Lupion.

Foto: Divulgação.
PREVENÇÃO Há 16 horas

Defesa Civil de Arapoti promove palestras sobre prevenção de riscos e desastres nas escolas

Atividades envolvem crianças, professores e funcionários de escolas e CMEIs e seguem ao longo de outubro na rede municipal de ensino

 Unidade será reconstruída no mesmo terreno, com previsão de entrega até fevereiro de 2027. Foto: Voz do Povo
MUDANÇA NA PR-092 Há 18 horas

Posto da Polícia Rodoviária é demolido em Arapoti

EPR Litoral Pioneiro confirma que unidade será reconstruída no mesmo terreno, às margens da PR-092; antigo prédio abrigou a corporação por mais de três décadas

 Foto: Divulgação.
SAÚDE MAIS PERTO Há 1 dia

Arapoti realiza consultas de retorno em neurologia para 35 crianças

Atendimentos são realizados no Centro de Especialidades Médicas nesta quarta-feira (14) e evitam deslocamentos das famílias até Ponta Grossa

 Policiais encontraram o homem dentro do carro na Vila dos Funcionários. Foto: Reprodução/Folha Paranaense
SUMIU COM O CARRO Há 1 semana

Homem pede para fazer test-drive e some com carro em Arapoti

Suspeito de 27 anos foi localizado horas depois e disse à polícia que pretendia ficar com o veículo porque seu próprio carro consumia muito combustível

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
PREVENÇÃO E SAÚDE Há 1 semana

Prefeitura de Arapoti convida mulheres para participar do “Outubro Rosa”

Campanha reforça importância dos exames de rotina e orienta sobre sinais que podem indicar alterações nas mamas

Arapoti - PR
Arapoti - PR
Notícias de Arapoti - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
APREENSÃO Há 10 horas

Lamborghini vendida por Deolane é alvo de apreensão da polícia e comprador acusa calote
CNH SOCIAL Há 10 horas

278 paranaenses já receberam a CNH gratuita pelo programa social do Estado
PARANÁ Há 11 horas

Sistema FAEP percorre 20 mil quilômetros para visitar 155 sindicatos rurais do Paraná
ASSEMBLEIA Há 11 horas

Deputado Bazana (PSD) oferece apoio às APAEs e coirmãs na apresentação de projetos ao Pronas/PCD
ELEIÇÕES Há 11 horas

Juca declara apoio a Flávio Bolsonaro e convoca eleitores de Jaguariaíva

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o recurso encontra a memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados