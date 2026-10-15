Irani Barros destaca mais de R$ 160 milhões em investimentos em Arapoti

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - O prefeito de Arapoti, Irani Barros, destacou os mais de R$ 160 milhões em investimentos destinados ao município nos últimos seis anos. O balanço reúne obras e projetos em áreas como saúde, habitação, infraestrutura urbana, educação, esporte e lazer, além de melhorias em estradas e espaços públicos.

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Na área da saúde, entre os destaques estão a construção da nova Farmácia Municipal, a reabertura do Hospital 18 de Dezembro e a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos bairros Bosque, Capão Bonito e Cerrado das Cinzas. As iniciativas ampliam a estrutura de atendimento à população.

Na habitação, o município conta com projetos que incluem a construção de mais de 300 casas populares, apontada como o maior projeto habitacional da história de Arapoti, além de outras 40 moradias com custo zero para as famílias beneficiadas.

A infraestrutura urbana também concentra parte dos investimentos. Entre as obras citadas estão a revitalização da Rua Telêmaco Carneiro, a implantação de novos pontos de ônibus e a pavimentação de ruas, que, segundo o balanço apresentado pelo prefeito, já alcança 80% das vias da cidade. Também estão entre os projetos o novo asfalto da Rodovia do Aeroporto, a pavimentação da estrada do Capão Bonito e as obras do Contorno Sul.

Na educação, as ações incluem reformas em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Já nas áreas de esporte e lazer, o município recebeu novas quadras esportivas, além de intervenções como o novo Lago do Aratinga e a construção do Mirante São João Batista.

Outro investimento mencionado é a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Central, equipamento destinado ao atendimento de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ao comentar o volume de recursos, Irani Barros agradeceu aos governos e representantes políticos que contribuíram para viabilizar investimentos no município. Entre os nomes citados estão o governador Ratinho Junior, Sandro Alex, Alexandre Curi, os deputados estaduais Moacyr Fadel e Ademar Traiano e o deputado federal Pedro Lupion.