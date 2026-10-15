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Homem é preso após furtar moto de trabalhador em Wenceslau Braz

Suspeito foi identificado por câmeras de segurança e confessou o crime durante abordagem da Polícia Militar; veículo foi recuperado poucas horas após o furto

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
15/10/2026 às 14h31
Homem é preso após furtar moto de trabalhador em Wenceslau Braz
Moto foi encontrada abandonada na Vila Formosa. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (15), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, suspeito de furtar uma moto enquanto o proprietário trabalhava no centro da cidade. A motocicleta foi recuperada poucas horas depois do furto.

De acordo com informações da Polícia Militar, o proprietário da moto, uma Honda CG 125 Fan ES, de cor preta, chegou ao batalhão afirmando que sua moto teria sido furtada por volta das 05h30, enquanto cumpria seu expediente de trabalho. Assim que percebeu o furto, a vítima teria procurado a sede da PM para registrar a ocorrência.

Durante o atendimento, os agentes receberam informações sobre uma motocicleta abandonada na barranca de um ribeirão, ao lado de uma ponte de pedestres, no bairro Vila Formosa.

Por volta das 08h, os policiais foram até o endereço indicado e confirmaram que o veículo encontrado era o mesmo furtado. A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil.

Enquanto realizavam os primeiros procedimentos da ocorrência, os policiais tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa. As gravações mostravam detalhes das vestimentas utilizadas pelo suspeito, o que permitiu direcionar as buscas.

Com base nessas informações, as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram um homem em um estabelecimento comercial na região central de Wenceslau Braz.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que as roupas utilizadas pelo suspeito coincidiam com aquelas registradas nas imagens do furto. Embora nenhum objeto ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, o homem, ao ser questionado, confessou espontaneamente ter furtado a motocicleta, segundo a PM.

Diante da confissão e dos elementos reunidos, o suspeito recebeu voz de prisão. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao hospital municipal para avaliação médica e, posteriormente, apresentado à autoridade policial para os procedimentos de flagrante.

A Polícia Militar também apreendeu o boné, a blusa, os tênis e a bermuda utilizados pelo suspeito. Segundo a corporação, as peças correspondem às vestimentas registradas pelas câmeras de segurança e serão utilizadas como elementos de prova na investigação.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, responsável pelos procedimentos legais.

Durante uma vistoria mais detalhada, os policiais também identificaram que a motocicleta não possuía registro de primeiro emplacamento junto ao órgão de trânsito. Foto: PMPR
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