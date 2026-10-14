Quaest mostra Flávio à frente de Lula no segundo turno

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A primeira pesquisa Quaest sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 aponta um cenário de empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira (14), Flávio aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44%.

A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos para mais ou para menos. Dessa forma, os números não permitem afirmar que um dos candidatos esteja estatisticamente à frente do outro.

Encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Globo, o levantamento considera os votos totais, incluindo eleitores que declararam intenção de votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Além dos percentuais atribuídos aos dois presidenciáveis, 9% dos entrevistados declararam voto branco, nulo ou intenção de não votar. Outros 1% afirmaram estar indecisos.

Pesquisa ouviu mais de 2 mil eleitores

A Quaest entrevistou 2.154 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro. O levantamento apresenta margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

O levantamento retrata as intenções de voto no período das entrevistas e não representa uma previsão do resultado das urnas. O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para 25 de outubro.

Os dados colocam em evidência a proximidade dos percentuais registrados pelos dois candidatos na primeira pesquisa Quaest desta etapa da disputa.

Com informações de Diário dos Campos.